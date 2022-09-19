نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون مستعمل في السعودية للبيع، أسعار أقل من 2000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون مستعمل في السعودية للبيع، لا شك أن شركة أبل هي من أفضل الشركات التكنولوجية بالعالم، وهذه الأفضلية جعلتها تتربع على عرش بيع الجوالات في العالم بأسره، بجوالها الايفون الرائع ذو المزايا المتعددة والمواصفات الجبارة من برمجة وكاميرات وسعة تخزين وسرعة، ولكن سيظل عيبه الوحيد هو سعره المرتفع مقارنة بغيره من الماركات الأخرى، لذلك سنقدم لكم اليوم بمشيئة الله بعض الجوالات الايفون المستعملة بأقل الأسعار وتكون متوفرة بجميع مدن المملكة. ايفون مستعمل في السعودية للبيع اولا جوال ايفون 11 برو: مكان صاحب الجوال: مدينة مكة، حي الجامعة.

اللون: أسود.

سعة التخزين: 256 جيجا بايت.

سعر الجوال: 1700 ريال سعودي نقدي. ثانيا جوال ايفون 7 بلس: مكان صاحب الجوال: مدينة جده، حي الفيصلية.

اللون: وردي.

سعة التخزين: 128 جيجا بايت.

سعر الجوال: 750 ريال سعودي نقدي شاملا شاحن الجوال. ثالثا جوال ايفون 13 ميني: مكان صاحب الجوال: مدينة جده، حي الأجاويد.

اللون: وردي.

سعة التخزين: 128 جيجا بايت.

سعر الجوال: 2000 ريال سعودي نقدي. رابعا جوال ايفون أكس أر: مكان صاحب الجوال: مدينة جده، حي الرحاب.

اللون: أسود.

سعة التخزين: 128 جيجا بايت.

سعر الجوال: 1600 ريال سعودي نقدي (قابل للتفاوض). خامسا جوال ايفون 11: مكان صاحب الجوال: مدينة الرياض، حي العزيزية.

اللون: بنفسجي.

سعة التخزين: 128 جيجا بايت.

سعر الجوال: 1800 ريال سعودي نقدي شاملا الشاحن والكابل والسماعة الأصليين. سادسا جوال ايفون 6 بلاس: مكان صاحب الجوال: مدينة الرياض.

اللون: فضي.

سعة التخزين: 16 جيجا بايت.

سعر الجوال: 500 ريال سعودي نقدي، مع العلم أن الكاميرا الخلفية لا تعمل. سابعا جوال ايفون أكس أس: مكان صاحب الجوال: مدينة الرياض، حي الروضة.

اللون: ذهبي.

سعة التخزين: 256 جيجا بايت.

سعر الجوال: 1100 ريال سعودي نقدي، مع العلم أنه يوجد شرخ بسيط ف الكاميرا الخلفية لا تؤثر على التصوير. ثامنا جوال ايفون 11: مكان صاحب الجوال: مدينة الخبر، حي البستان.

اللون: أسود.

سعة التخزين: 128 جيجا بايت.

سعر الجوال: 1800 ريال سعودي نقدي شاملا جميع إكسسواراته. تاسعا جوال ايفون 8 بلاس: مكان صاحب الجوال: مدينة الرياض، حي المربع.

اللون: وردي.

سعة التخزين: 256 جيجا بايت.

سعر الجوال: 700 ريال سعودي نقدي.

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