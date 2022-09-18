نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيوب ومميزات ايفون 14 برو ماكس الجديد.. المقارنة هنا والقرار لك في المقال التالي
عمر شويل - جدة مميزات وعيوب ايفون 14 برو ماكس، لقد قامت شركة أبل بتقديم الكثير من التحسين في هذه النسخة الجديدة من هاتف ايفون 14 برو ماكس، ويحتوي هذا الهاتف على تفاصيل جديدة ومشوقة ويأتي بخصائص ومميزات تفوق جميع الأجهزة الأخرى، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتحدث أكثر عن كل ما يخص هاتف آيفون 14 برو ماكس مع ذكر العيوب التي يحتوي عليها هذا الهاتف.
مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس
يحتوي هاتف ايفون 14 برو ماكس على مواصفات جديدة ومتميزة سوف نعرضها لكم في هذه الفقرة :
- وزن هاتف آيفون 14 برو ماكس هو 240 جرام.
- يدعم خاصية تركيب شريحتين في وقت واحد.
- يأتي مع الهاتف شهادة IP68 وهذا يعني أنه مقاوم للماء والغبار بشكل كبير للغاية.
- السماعات الخارجية تدعم خاصية صوت ستيريو لتعطي صوت نقي.
- يدعم خاصية الدعم السريع للهاتف التي يأتي بسرعة 20 واط.
- يدعم عدة مستشعرات مختلفة مثل مستشعر البوصلة وأيضًا مستشعر التسارع والتقارب ومستشعر جيروسكوب.
- تتعدد وسائل الأمان والحماية الموجودة في الهاتف.
- يدعم هذا الجهاز خاصية تحديد الموقع الخاص بك.
- كما أنه يدعم خاصية البلوتوث التي لا توجد في كثير من هواتف شركة أبل.
- يحتوي على كاميرا أمامية خرافية تأتي بدقة 12 بيكسل.
- يوجد منه ثلاث نسخ بمساحات مختلفة.
عيوب هاتف ايفون 14 برو ماكس
يأتي هذا الهاتف ببعض العيوب التي لم يتم تحسينها عن الهواتف الأخرى الخاصة بسلسلة هواتف أبل :
- يدعم شريحة eSim وهي غير متاحة في مصر حالة وهذا الدعم مناسب لأمريكا فقط.
- كاميرا الزوم الخاصة بهذا الهاتف ضعيفة إلى حد ما.
- كما أنه لا يأتي مع الجهاز رأس شاحن فهو مزود بوصلة فقط.
- حيث أنه تكون سرعة الشحن الخاصة بهذا الهاتف لا يتم تطويرها من النسخة السابقة.
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