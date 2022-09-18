نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو max في مصر والسعودية بتصميم وإمكانيات ليس لها مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 برو max، أصبح الآن معظم الشباب يحملون مختلف أنواع هواتف آيفون، حيث تعتبر من الأجهزة المختلفة وتحتوي على خصائص تميزها عن غيرها، وتساعد هذه الخصائص على زيادة تمتع حامل الجهاز أثناء التصوير وممارسة الألعاب الإلكترونية، حيث تحتوي على كاميرا خلفية وأمامية حديثة تجعلك تلتقط أجمل الصور التذكارية، كما أن هواتف آيفون من الأجهزة التي تتحمل قساوة البيئة فهى ضد الأتربة والغبار وكذلك ضد الكسر بسهولة، وتعتبر مساحة هاتف ايفون 14 برو ماكس كبيرة ويمكن تحميل العديد من البرامج عليها دون القلق من المساحة، كما أن سعر الهاتف يناسب مواصفاته السحرية، لذلك سوف نستعرض لكم مواصفات واسعار هاتف آيفون 14 برو ماكس.

مواصفات ايفون 14 برو max

تختلف أجهزة آيفون 14 برو ماكس حسب مساحة كل هاتف وعدد الرامات، وبالتالى تختلف الخصائص التي يحملها الهاتف وسعره، ولكنه من الهواتف الذكية التي تحتوي على برامج تكنولوجية حديثة تساعد حامل الهاتف على التجول في العالم العربي والاجنبي بكل سهولة، وتتمثل مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس في الآتي.

مساحة الهاتف كبيرة ويحتوي على رامات عالية.

يدعم هاتف آيفون 14 برو ماكس الجيل الخامس.

كاميرا أمامية وخلفية عالية الجودة والدقة وتلتقط أفضل الصور.

الهاتف يدعم الشحن السريع لإحتوائه على بطارية كبيرة.

معالج الهاتف قوي ومميز.

رامات الهاتف 8 جيجا بايت.

يحتوي الهاتف على ميكروفون عازل للضوضاء.

شكل الهاتف من الخارج كلاسيكي وجذاب.

مقاوم للهواء والأتربة.

أسعار ايفون 14 برو max المتوقعة في الدول العربية

نظراً لاختلاف خصائص الهواتف يتم اختلاف الأسعار، ولكن هاتف ايفون 14 برو ماكس من أحدث سلسلة آيفونات شركة أبل العالمية، حيث أنه ملم بجميع المواكب التكنولوجية الحديثة، ويساعد حامله على التمتع أثناء التجول في برامجه، كما أن سعره يعتبر مناسب لمعظم الفئات، وخاصة لعشاق الهواتف الحديثة ويصل سعر هاتف آيفون برو ماكس في الآتي.