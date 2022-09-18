طريقة تحميل Dream League Soccer 2022 Dls 22 مود دوري أبطال اوروبا

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عمر شويل - جدة Dls 22 النسخة المطورة من دريم ليج سكوير اللعبة الأشهر بين الأشخاص حول العالم، ولاقت هذه النسخة نجاحا غير مسبوق بعد التحديثات الأخيرة التي أُدخلت عليها، وتتميز هذه النسخة بمنحك فرصة تكوين فريق أحلام خاص بك من بين عدة لاعبين، .First Touch Games دريم ليج سكوير واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم على الهاتف، حيث تم تطوير هذه النسخة بواسطة شركة وأصبحت النسخة الأخيرة أكثر تميزًا من ذي قبل حيث تمنحك فرصة التواجد في قلب الإثارة من خلال تكوين فريق أحلامك من بين 4000 من اللاعبين الحقيقيين حول العالم. وسنعرض لك جميع المعلومات الخاصة بها وكذلك رابط التحميل.

مواصفات Dls 22

إذا كنت من محبي ألعاب كرة القدم إليك النسخة الأخيرة لعام 2022 من لعبة دريم ليج سكوير التي حازت على إعجاب الكثير، ومن مواصفاتها الآتي:

اسم اللعبة: Dream League Soccer 2022.

المطور: First Touch Games.

الحجم: 507MB.

متطلبات اللعبة: Android 0.5 والأحدث.

تاريخ التحديث: 4 أبريل 2022.

الإصدار: 9.12.

الفئة: ألعاب رياضية.

الترخيص: مجاني.

مميزات لعبة دريم ليج سكوير 2022

من أكثر الألعاب شهرة والمفضلة لدى العديد من عشاق كرة القدم حول العالم، وهذا يرجع للمميزات المتعددة التي تتمثل في الآتي:

تستمتع بداخلها بلقطات ثلاثية الأبعاد الذي يمكنك من مشاهدة الاحتفال بإحراز الأهداف بشكل حقيقي.

تستطيع تكوين فريق أحلامك من بين 4000 لاعب حول العالم.

تتميز بتعليق كامل ومثير للمباريات.

تمكنك من المنافسة والتأهل للأدوار الثمانية في مسابقات كرة القدم.

إضافة بعض الرسوم المتحركة والجرافيك للعبة.

تمنحك ميزة التعاقد مع أفضل المدربين المحترفين لتدريب فريقك، وكذلك إقناع أشهر اللاعبين الموجودين في

الفرق المنافسة للانضمام لفريقك.

تستطيع المنافسة على 10 كؤوس مختلفة.

طريقة تحميل Dls 22 دوري ابطال اوروبا

إذا كنت من المعجبين بألعاب كرة القدم، فإنك من المؤكد تعرف لعبة دريم ليج سكوير والتي أُدخل عليها عدة تحديثات لنحصل على النسخة الأخيرة منها التي تمنحك المتعة والإثارة في اللعب، ولتحميل اللعبة اتبع الخطوات الآتية:

أدخل على تطبيق جوجل بلاي على هاتفك.

ثم أكتب في البحث Dls 22.

بعد ذلك ستظهر لك اللعبة أضغط على تثبيت، واستمتع بأسعد اللحظات.

المقتطف

Dls 22 النسخة المحدثة من لعبة دريم ليج سكوير المشهورة بين محبي لعبة كرة القدم حول العالم، وتمنحك هذه النسخة تجربة اللعب الحقيقي من خلال اختيار فريق الأحلام الخاص بك والمنافسة به في عدة بطولات.

الخاتمة

وفي الختام نكون قدمنا لكم نبذة عن لعبة Dls 22 التي يعشقها الكثير من الأشخاص بسبب الرسوم ثلاثية الأبعاد والجرافيك الذي جعلها أكثر واقعية، كما عرضنا لكم رابط التحميل الخاص بها.