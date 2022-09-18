نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مميزات أيفون 14 برو ماكس عن الموديلات السابقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 14 برو ماكس، تعتبر شركة أبل من الشركات المشهورة العالمية، وينتظر الناس الإصدارات الجديدة كل فترة، وذلك لأن هواتف شركة أبل من الهواتف المختلفة عن هواتف أخرى، بسبب دقة تصميمها و جودة الكاميرا الخاصة بها، كما أن الكاميرا الخاصة بهواتف الأيفون تشبه كاميرات التصوير الحقيقية، وذلك لأنها تنقل الصورة بجميع تفاصيلها بدون أي تشويش أو بكسلة، كما أنها لا تغير من ملامح الوجه إذا كنت تلتقط صورة أمامية، فهي دقيقة للغاية وعالية التركيز.

مواصفات أيفون 14 برو ماكس الحديث

يحمل أيفون 14 برو ماكس صفات مشابهه نسبيا إلى الإصدار القديم وهو أيفون 13 برو ماكس، ويحمل نفس الشكل والتصميم، لكن يختلف عنه في الإمكانيات الداخلية في الهاتف نفسه، من حيث المساحة الهائلة الخاصة بالإصدار الجديد، إليك أهم مواصفات أيفون 14 برو ماكس:

يتسم أيفون 14 برو ماكس الجديد، بكبر المساحة الداخلية له، حيث أن المساحة الداخلية له تساوي تقريبا مساحة جهازين كمبيوتر، كما تكون سعة التخزين خالية من المساحة الوهمية التي تكون موجودة في كثير من الأجهزة.

يحمل الهاتف الكثير من الخصائص المميزة والفريدة من نوعها، والتي ابهرت العالم وذلك لأنه يحمل خاصية تتصل بالأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء الخارجي، كما يكون الهاتف عالي الدقة في تحديد المواقع، وبذلك تستطيع معرفة ما يحدث في العالم كله وأنت في مكانك.

أماكن بيع أيفون 14 برو ماكس الحديث

يوجد العديد من الأماكن التي تستطيع من خلالها شراء الهاتف الحديث، وتستطيع الحصول عليه بكل سهولة، إليك الأماكن المختلفة: