نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع ببجي الرسمي 2022 لشحن شدات ببجي عن طريق ال ID بطريقة امنه ومضمونه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع ببجي الرسمي لشحن الشدات من امن المواقع الريمية للشحن Midasbuy 2022، شحن شدات ببجي التي يبحث عنها الكثيرين من أجل الاسترسال في مهام تلك اللعبة الشهيرة، ومن المؤكد أن هناك المزيد من الطرق التي يمكن لكافة اللاعبين الحصول من خلالها على شدات ببجي بعدد لا بأس به وبكميات مميزة، وشحن شدات ببجي يقوم به لاعبين ببجي لشحن السيزون او شراء اسكنات الأسلحة او الملابس او العربات.

موقع ببجي الرسمي

يمكنك الحصول على شدات ببجي عبر الموقع الرسمي كما يلي:

ادخل على الموقع الرسمي الخاص بشحن شدات ببجي Midasbuy.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص، وإن لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد.

اختر خدمة شدات ببجي، واضغط على أيقونة شراء.

ثم قم بتسجيل الرقم التعريفي الخاص بك عندما يُطلب منك، ثم اختر الدولة التي تعيش بها، ثم حدد طريقة الدفع.

كما يجب حدد عدد الشدات التي ترغب في شرائها، للتعرف على المبلغ المطلوب منك مقابل الخدمة.

قم بتسجيل رقم الهاتف الخاص بك، وانتظر كود التحقق، واتبع خطوات التأكيد، ثم اضغط على موافق، وبذلك تكون أنهيت العملية بنجاح.

تطبيق شحن شدات لعبة ببجي

يمكنك الحصول على شدات PUBG MOBILE بكل سهولة، وإليكم ذلك بالتفصيل فيما يلي:

حمل تطبيق شحن شدات ببجي من مخزن التطبيقات الخاص بهاتفك.

ثم قم بتثبيت التطبيق على الجهاز، ثم ابدأ في ضبط الإعدادات الخاصة به.

كذلك اضغط على أيقونة العب الآن وقم بتسجيل البيانات المطلوبة منك.

عند الحاجة إلى تحويل النقاط إلى شدات، اضغط على أيقونة تبديل النقاط، ثم سجل رقم ال ID الخاص بك على لعبة ببجي.

شحن شدات ببجي

كما يمكنك الحصول على شدات لعبة ببجي من خلال هدايا الأصدقاء، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

ادخل على حسابك الخاص على لعبة ببجي.

اضغط على قائمة الخيارات المعروضة أمامك عبر الصفحة، واختر منها Royal Pass.

اضغط على أيقونة اطلب، اختر من قائمة الأصدقاء داخل اللعبة المتاحين على حسابك.

موقع شحن ببجي

توجد الكثير المواقع الخاصة بشحن شدات ببجي من خلالها، مثل موقع Oonoo الشهير: