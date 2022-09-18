نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بإمكانيات رائعة” سعر هاتف Huawei nova Y90 || مواصفات هواوي نوفا الجديد Y90 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة هواوي بالتصريح عن نوع جديد من الهواتف خاص بالطبقة المتوسطة وهو هاتف Huawei nova Y90، لذا السؤال عن السعر والمواصفات الخاصة بهاتف هواواي نوفا Y90 يتصدر الآن كافة المحركات، نظرا لأنه يوجد بعض الأنباء عن أنه مختلف عن الإصدارات القديمة، وسعره أيضا مناسب، لذا سوف نستعرض تفاصيله بالكامل سواء أكانت عيوبه أو مميزاته أو حتى سعره في مختلف الدول.

هاتف Huawei nova Y90

يريد أي شخص يقدم على شراء هاتف هواوي نوفا Y90 أن يتعرف على مواصفاته أولا، حتى يقارنها مع سعره، وهذا ما نقدمه اليوم وهي:

يوجد بهاتف Huawei nova Y90 العديد من الحساسات مثل حساس البصمة ويوجد مع زر البصمة، وواحد آخر للوجه، والأخرى في الوصلة.

أبعاد الهاتف هي: الطول: 163.3 مم، والعرض: 74.4 مم، والإرتفاع: 8.4 مم، ووزنه 195 جرام.

الشاشة ذات جودة فائقة وبمقاس 6.7 إنش.

دقة الهاتف: 2388*1080 بيكسل.

خامة الهاتف: واجهته من الزجاج، ولكن جميع جوانبه من البلاستيك المقوى.

معالج الهاتف يأتي بتقنية 6 نانو، وبه أيضا معالج رسومي.

الهاتف داعم لمختلف الشبكات من الجيل الثاني وحتى الرابع.

يدعم النوع الجديد من هواتف هواوي الشحن السريع، وبطاريته سعتها 5000 مل أمبير.

أما بالنسبة لمواصفات كاميVH Huawei nova Y90، فيأتي بأربع كاميرات، الأولى دقتها 50 مل أمبير، والثانية 2 مل أمبير، والثالثة أيضا 2 مل أمبير، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية والتي يطلق عليها السيلفي فدقتها 8 مل أمبير.

تصوير هذا الهاتف لمقاطع الفيديو جديد جدا فهو يلتقط ما يقرب من 30 جهة في الثانية الواحدة.

كم سعر هاتف هواوي الجديد نوفا Y9؟

تختلف أسعار الهواتف من دولة لأخرى، بسبب عدة عوامل، لذا نقدم أسعارهاتف Huawei nova Y90 في بعض الدول العربية مثل مصر، والذي يكون سعره فيها 4200 جنيه، بينما يكون سعره في المملكة العربية السعودية 840 ريال، وفي الجزائر 32700 دينار، وفي المغرب 2200 درهم، وتعتبر تلك الأسعار مناسبة للغاية مقارنة مع مواصفاته الجيدة والتي تناسب الأعمار المختلفة، حيث أنهم لن يحتاجوا مواصفات أكثر من ذلك، وبذلك تكون شركة هواوي قد أثبتت كفائتها في إخراج هواتف ذكية بمواصفات وأسعار ممتازة، وأعلنت الشركة عن توفر هاتف Huawei nova Y90 بداية نت منتصف سبتمبر الجاري فلي الأسواق التجارية العالمية.