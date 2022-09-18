نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei Mate 50 pro الهاتف الأقوي من هواوي | مميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei Mate 50 pro النسخة الثالثة والأقوي من مجموعة الهواتف الذكية الجديدة الخاصة بشركة هواوي لهذا العام. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق عدد من الهواتف الذكية الجديدة من ضمن عائلة الـMate الخاصة بها. فقدمت الشركة أربعة إصدارات من هواتفها وهم : Huawei Mate 50 ، Huawei Mate 50e ، Huawei Mate 50 pro. بالإضافة أيضاً إلي وجود نسخة أخيرة وخاصة من الهاتف بالشراكة مع شركة Porsche للسيارات تحت مسمي Huawei Mate 50 RS Porsche. وكعادة الشركة في تقديم هواتف عائلة الـMate مع مواصفات ومميزات ممتازة قدمت هواوي هذا الهاتف. فيأتي الهاتف مع معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8+ Gen 1 الرائد والذي يقدم أداء مميز علي غيره من الهواتف الذكية. فالمعالج موجود في هواتف: Xiaomi Mix fold 2 ، Samsung Z flip 4 ، Xiaomi 12s Ultra ، Oneplus 10t ، وهاتف Asus Zenfone 9. كما يتوفر الهاتف أيضاً مع شاشة OLED بجودة FHD+ ، مع معدل تحديث 120 هيرتز. كذلك يأتي مع بطارية بحجم 4700 مللي أمبير وبسرعة شحن 66 وات. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Huawei Mate 50 pro الجديد.

مواصفات هاتف Huawei Mate 50 pro :

‌أولاً: الهاتف يأتي متوفراً بوزن يقدر بحوالي 209 جراماً.‌

الهاتف يأتي متوفراً بوزن يقدر بحوالي جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.

يتوفر من الهاتف أيضاً نسخة أخري تأتي بخامات تصنيع من الجلد.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم إمكانية تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ بالإضافة إلي إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة بالهاتف حتي 256 جيجا إضافية ، وذلك لتوافر المدخل الخاص بتركيب كارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

جيجا إضافية ، وذلك لتوافر المدخل الخاص بتركيب كارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌ يأتي الهاتف كذلك مع دعم مقاومة الغبار والماء بشهادة IP68 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق متر لمدة دقيقة فقط.‌ يحتوي الهاتف علي شاشة تأتي من نوع OLED وبحجم 6.74 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1212×2616 بكسل.‌

وبحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ توفر الشاشة أيضاً معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 428 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ تأتي شاشة الهاتف مع أبعاد عرض 19.5:9 القريبة من المعتادة ، لتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

القريبة من المعتادة ، لتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ كما تتوفر أيضاً بدعم خاصية 1B Color ، والتي تتيح عرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف وبالتالي توفير صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

، والتي تتيح عرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف وبالتالي توفير صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌ كذلك الشاشة تأتي مع معدل تحديث جديد وعالي يصل إلي 120 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌ وبالنسبة للحماية فتوجد علي شاشة الهاتف طبقة حماية تتوفر من نوع Huawei Kunlun Glass.

أداء الهاتف :

‌يتوفر الهاتف مع أحدث إصدار لواجهة المستخدم الخاصة والمميزة لهواوي EMUI 13 ، مع نظام تشغيل HarmonyOS 3.0 .‌

، مع نظام تشغيل .‌ كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة جديد من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8+ 4G Gen 1 ، والذي يأتي مع تكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر.‌

، والذي يأتي مع تكنولوجيا تصنيع بدقة نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بنواة واحدة أساسية تأتي من نوع Cortex-X2 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 3.19 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.75 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يوجد أيضاً أربعة أنوية متبقية تتوفر من نوع Cortex-A510 ، مع تردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.

، مع تردد يصل إلي جيجا هيرتز. وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU الموجودة في الهاتف فتأتي من خلال شركة Qualcomm مع معالج من نوع Adreno 730 .

الموجودة في الهاتف فتأتي من خلال شركة مع معالج من نوع . كذلك يتوفر من الهاتف إصدارين فقط من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالتالي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ يتوفر الهاتف أيضاً مع ذاكرة تخزين داخلية سريعة من نوع UFS 3.1 ، مع رامات تأتي من نوع LPDDR5.

كاميرا هاتف Huawei Mate 50 pro :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تتوفر بدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم وتصوير الفيديوهات بجودة يوجد كذلك بجانب الكاميرا الأمامية مستشعر من نوع TOF 3D ، خاص بالتعرف علي بصمة الوجه ولتحسين العزل.‌

، خاص بالتعرف علي بصمة الوجه ولتحسين العزل.‌ كما يأتي ظهر الهاتف أيضاً مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.4-F/4.0 ، تتوفر بدعم الـPDAF وخاصية الـLaser AF مع التثبيت البصري OIS.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم وخاصية مع التثبيت البصري أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/3.5 ، وهي عدسة Periscope Telephoto تتوفر بدعم المثبت البصري OIS وخاصية الـPDAF مع التكبير حتي 3.5x Optical Zoom .‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وهي عدسة تتوفر بدعم المثبت البصري وخاصية مع التكبير حتي .‌ كما توجد أيضاً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في التصوير الواسع Ultra wide بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.‌

بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة تتوفر كاميرات الهاتف بدعم تصوير الـPanorama مع خاصية الـHDR ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع خاصية ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ يمكن للهاتف أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K مع دقة 2160 بكسل ، مع معدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ كذلك يدعم التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، مع معدل التقاط 30/60/120/240/480 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة 1080 بكسل ، مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌هاتف Huawei Mate 50 pro متوفر مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، والتي توفر تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌

متوفر مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ، والتي توفر تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌ لكن الهاتف لا يأتي مع دعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يدعم الهاتف خاصية NFC.

كما يتوفر أيضاً بدعم وجود مستشعر IR BLASTER ، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ لكن الهاتف لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM.‌

وبالنسبة للحماية فتأتي بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف أسفل الشاشة ومن نوع Optical.‌

كما يدعم الهاتف أيضاً خاصية Face Unlock ، والتي تتيح إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

، والتي تتيح إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ يتوفر الهاتف بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، الضغط ، ومقياس الضوء.‌

يحتوي الهاتف كذلك علي بطارية بحجم 4700 مللي أمبير من نوع Li-Poly ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66 وات.‌

مللي أمبير من نوع ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ بالإضافة أيضاً إلي دعم خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات.‌

وات ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة وات.‌ كذلك يأتي مدخل الشحن الموجود بالهاتف من النوع السريع Type C 3.1 ، يتوفر بدعم خاصية الـOTG.‌

، يتوفر بدعم خاصية أخيراً: متوفر من الهاتف أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الفضي ، الأسود ، والبرتقالي أيضاً.

سعر هاتف Huawei Mate 50 pro :

‌980 دولار لنسخة الهاتف الأولي 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 18,800 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 1120 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 512 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 21,000 جنية مصري.

كما يتوفر من الهاتف أيضاً نسختين مع خامات من الجلد وبنفس المواصفات ومساحة التخزين. وتأتي بسعر 1000 دولار و 1150 دولار بالترتيب.