نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات موبايل اوبو رينو 8 برو OPPO Reno 8 Pro الجديد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موبايل اوبو رينو 8 برو OPPO Reno 8 Pro والذي تم إطلاقهفيالاونةالاخيرة،وهوموبايلبمواصفات مميزة حيث يأتي هاتف ابو بشاشة 6.5 بوصة وتكون ايضا بدقة 1080 × 2400 بكسل حيث يحتوي هاتف اوبو رينو 8 برو OPPO Reno 8 Pro على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت بالإضافة إلى متغير التخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت. ومع سعة التخزين الداخلية العالية ، يمكن تخزين العديد من مقاطع الفيديو وغير ذلك الكثير دون القلق بشأن محدودية المساحة. مواصفات موبايل اوبو رينو 8 برو OPPO Reno 8 Pro يوفر اوبو رينو 8 برو OPPO Reno 8 Pro شاشة Super AMOLED وذلك بمقاس 6.5 بوصة، كما تتوفر نفس طبقة حماية Corning Gorilla وكذلك يوجد معالج Snapdragon ثماني النواة.

يأتي هاتف أوبو رينو 8plys في نسختين ، نسخة ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجا بايت بينما الإصدار الآخر 16 جيجا بايت ، بينما تبلغ الذاكرة الداخلية للهاتف 512 جيجا بايت ، ويعمل الهاتف بإصدار Android 12 وهو أحدث إصدار من أندرويد مما يجعله ترتيب داخلي مثالي.

يعمل هاتف أوبو رينو 8 برو بلس بنظام الشحن السريع بقوة 67 وات حيث يمكنه شحن الهاتف بالكامل في 35 دقيقة فقط ، ويأتي بثلاثة ألوان هي الأزرق والأسود والذهبي.

كما يأتي بكاميرا ثلاثية في الخلف، الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، في حين أن الكاميرتين الثانويتين بدقة 8 ميجابكسل ، والكاميرا الأمامية بدقة 44 ميجابكسل ، وسعة البطارية 6000 مللي أمبير.

معالج الهاتف MediaTek Dimensity 8100 Max، وهو معالج ثماني النواة مع الترددات التالية: أربعة أنوية بتردد 2.85 جيجاهرتز وأربع أنوية عند 2.0 جيجابايت.

يبلغ سعر هاتف Oppo Reno 8 Pro 2150 ريال سعودي في السعودية و 10800 جنيه مصري في مصر.

تأتي ذاكرة الوصول العشوائي في نسختين 8 أو 12 جيجابايت.

تأتي ذاكرة الوصول العشوائي في نسختين 8 أو 12 جيجابايت. يعمل Oppo Reno 8 Pro على نظام التشغيل Android 12 مع واجهة مستخدم ColorOS 12.1.

الكاميرات الخلفية لها 3 درجات دقة مختلفة 50 و 8 و 2 ميجابكسل.

الكاميرات الخلفية لها 3 درجات دقة مختلفة 50 و 8 و 2 ميجابكسل. دقة تسجيل الفيديو هي 2160P 4K و 1080 P FHD ، بالإضافة إلى تقنية التثبيت الرقمي وتسجيل الفيديو بالحركة البطيئة. الميزات الرئيسية للكاميرا الخلفية: ضبط تلقائي للصورة ، تصوير احترافي ، تقريب رقمي ، تصوير ليلي ، تركيز باللمس ، حجب جغرافي ، تصوير بزاوية عريضة ، تشغيل سريع ، تصوير مستمر ، إعدادات توازن اللون الأبيض وتقنية HDR.

الكاميرا الأمامية 32 ميجابيكسل ، فتحة بحجم F / 2.4

هناك عدة أنواع من الأمان ، بما في ذلك رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور والتعرف على الوجه وبصمة الإصبع والنمط.

يدعم Oppo Reno 8 Pro مستشعرات التقارب وطيف الألوان ومقياس التسارع والجيروسكوب.

يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 80 وات ويمكن شحن البطارية حتى 100٪ في 31 دقيقة.

الهاتف يدعم شبكات 5G بسرعات تصل إلى 4.7 جيجا بايت.

يحتوي الصندوق على هاتف وشاحن رئيسي وكابل محول وكابل USB وحزام واقي.

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED ضخمة مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 950 شمعة في أقصى سطوع و 500 شمعة في السطوع العادي.

يبلغ طول الهاتف 161.2 مم وعرضه 74.2 مم وسمكه 7.3 مم ويزن 183 جرامًا.

ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1. سعر موبايل Oppo Reno 8 Pro سعر موبايل اوبو رينو 8 برو OPPO Reno 8 Pro في السعودية يكون 2150 ريال

سعر موبايل اوبو رينو 8 برو OPPO Reno 8 Pro في المغرب 5900 درهم

سعر موبايل اوبو رينو 8 برو OPPO Reno 8 Pro في مصر 10800 جنيه

سعر موبايل اوبو رينو 8 برو OPPO Reno 8 Pro في الجزائر 84000 دينار

سعر موبايل اوبو رينو 8 برو OPPO Reno 8 Pro في أنحاء العالم 575 دولار أمريكي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات موبايل اوبو رينو 8 برو OPPO Reno 8 Pro الجديد 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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