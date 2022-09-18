نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 14 برو max في السعودية Apple iPhone 14 Pro Max في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين من محبي علامة آبل للهواتف عن سعر ايفون 14 برو max في السعودية، وذلك بعد إعلان شركة آبل الأمريكية في حدثها السنوي الأعظم والأضخم خلال عام 2022 في المؤتمر الصحفي الكبير المعتاد للإعلان عن أحدث إصداراتها من الهواتف المحدثة والمطورة عن هاتف iPhone 14 PRO MAX، بعدما لفت الانظار وجذب انتباه الكثيرين بعد التسريبات المعلنة عنه قبل المؤتمر، فقد أحدث ضجة كبيرة تسبق الإعلان عنه، وفي هذا السياق تنافست العديد من شركات التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية لتبيعه من خلال متاجرها لعملاءها بالمملكة.

سعر ايفون 14 برو max في السعودية

وأعلنت شركة جرير عن عزمها طرح سعر ايفون 14 برو max في السعودية بسعر تنافسي عن الشركات الأخرى، وأعلنت توفره عن قرب في متاجرها ومن خلال الموقع الالكتروني لها بشكل قريب جداً، ومن أجل اتاحة الفرصة للمواطنين بالحجز المسبق للهاتف والحصول على العروض المصاحبة له مع إمكانية تقسيط سعره بدفعات شهرية تسدد كل فترة.

ووضحت شركة جرير لعملاءها سعر ايفون 14 برو max في السعودية، الهاتف الذي أعلنت عنه مؤخراً شركة أبل العملاقة في مؤتمرها السنوي، ويتوفر الهاتف بمساحة 128 جيجا بسعر 4699 ريال سعودي، وهاتف بمساحة 256 جيجا بسعر 5099 ريال سعودي، وبالنسبة لمساحة 512 جيجا فيتوفر بسعر 5949، أما بالنسبة لإصدار الهاتف بمساحة 1 تيرا بايت فيأتي بسعر 6799 ريال سعودي، بجانب العديد من المميزات الأخرى التي يمتلكها الهاتف الجديد من إصدارات شركة آبل العالمية، من حيث الشكل والإمكانيات الحديثة في الهاتف.

حجز ايفون 14 برو max في السعودية

وبالنسبة لموعد طرح الهاتف بعد السوق بعد الحجز فإن الموعد الرسمي للإصدار في المملكة العربية السعودية سيكون بشكل نهائي يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022، والموافق 20 ذي الحجة 1444 وكذلك من خلال متاجر الشركة الالكترونية، وتنوه على جميع عملاءها الراغبين في الحصول على الهاتف الجديد من آبل، حجزه من الآن وذلك بسبب توفره بنسب وأعداد محدودة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عقب طرحه مباشرة بالأسواق المحلية والعالمية ليكون متوفراً أمام الجمهور.

وتقدم شركة جرير العديد من الخدمات الأخرى للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، واتاحة عدة خدمات مختلفة كالتقسيط واستبدال الهواتف المستعملة بأخرى حديثة، والخدمات المكتبية بمختلف أنواعها.