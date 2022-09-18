نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي اس 23 أقوى هاتف لعام 2022 كاميرا جبارة ليس لها مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت شركة سامسونج حديثًا جهازها الجديد وهو سامسونج جلاكسي اس 23 وهو النسخة الحديثة من سلسلة الاس، والتي سبق إصدار سامسونج جلاكسي اس 22 بمواصفات قوية تعادل هاتف آيفون 14 برو ماكس، ويعتبر آيفون 14 بمثابة أخ لمجموعة سامسونج جلاكسي اس سواء 23 أو 22، ولكن يأتي هاتف سامسونج 23 بمواصفات جديدة كليًا وخصائص مختلفة دعونا نتعرف عليها.

مواصفات سامسونج جلاكسي إس 23

تأتي مواصفات الهاتف على عكس هاتف الفئة اس 22 حيث يأتي تصميمة العام هذه المرة من الزجاج، نوع الجوريلا جلاس فيكتور وزيادة على ذلك فريم من الالومنيوم لزيادة سمك الهاتف ومتانته وشكلة العام.

يأتي وزن الهاتف بـ 228 جرام، أما السمك يأتي بـ8.9 مليمتر، وتأتي الشاشة بمقاس 6.8 أنش.

يأتي الهاتف مزودًا بإثنين من شريحتي الاتصال النانو سيم تدعم الجيل الثاني، والثالث، والرابع، والخامس.

تأتي شاشة الهاتف بديناميك أمو ليد 2X بدقة WQHD وبكثافة خمسمائة بيكسل في الانش الواحد، مع تردد 120 هرتز مع اتش دي ار 10 مع خاصية Always-on display مع الف سبعمائة وخمسون شمعة لإضاءة الشاشة.

المساحة الداخلية للهاتف تأتي 128 – 256 – 512 جيجا بايت من النوع UFS 3.1 كما يوجد نسخة ب 1 تيرا بايت، أما الرام 8/12 جيجا بايت، حيث أنه لا يدعم الذاكرة الخارجية.

تأتي الكاميرا الخلفية بسعة اساسية 108 ميجا بيكسل، مع بيرسكوب تلي فوتوغرافي، 1 / ​​3.52” ، 1.12 ميكروميتر، وثنائي البيكسل PDAF ، OIS، مع تقريب بصري 10x (3) 10 ميجا بيكسل، f / 2.4 ، 70 مم (تلي فوتوغرافي)، 1 / ​​3.52 “، 1.12 ميكروميتر ، وثنائي البيكسل PDAF ، OIS ، مع تقريب بصري 3x (4) 12 ميجا بيكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة السرعة) ، 1 / 2.55 “، 1.4 ميكروميتر ، وثنائي البيكسل PDAF ،مع فيديو Super Steady.

اعتمدت شركة سامسونج جلاكسي اس 23 هذه المرة على تطوير فائق من حيث الخصائص للهاتف من حيث الكاميرا والتصميم الخارجي ايضًا كما لم يسبق لها من قبل.