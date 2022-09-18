سعر ومواصفات أيفون 14 برو ماكس في السعودية

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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات أيفون 14 برو ماكس ، اجتاحت النسخة الأحدث من هواتف أيفون الأسواق العالمية بوجه عام والسعودية بوجه خاص إذ أن هاتف أيفون 14 برو ماكس حاز شهرة واسعة قبل توافره في الأسواق، فهو يعتبر من الهواتف الذكية التي لا مثيل لها حيث يتمتع بجودة تصوير احترافي من خلال الكاميرا عالية الجودة الخاصة به بخلاف عدة مميزات تفوق مميزات الهواتف الاندرويد وتتفوق أيضا على الإصدارات السابقة من هواتف أيفون.

سعر ومواصفات أيفون 14 برو ماكس

يمتاز هذا الهاتف الذكي بالكثير من المواصفات والإمكانيات التي تجعله طفرة في عالم التكنولوجيا، إذ يحتوي على معالج iso يكسبه السرعة الفائقة للتنقل بين التطبيقات المختلفة، تأتي شاشة الهاتف بمساحة 6.7 أنش بينما نجد الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية تفوق الكاميرا المحترفة إذ يمكن التكبير بها لعشر مرات، مع وجود بطارية تدوم لعمر طويل ك يأتي الهاتف بوزن مثالي ومظهر خارجي جذاب حيث أنه مصنوع من الزجاج من الخلف مع طبقة من الألومونيوم للحواف، ولا شك في أن تلك النسخة من إصدارات الايفون تتمتع بجودة صوت أكثر من رائعة مع ألوان مميزة للشاشة.

مميزات أيفون 14 برو ماكس

تتنوع المميزات التي ينفرد بها جهاز أيفون 14 برو ماكس حيث أن الشركة الأمريكية التي تعمل دائما على تطوير إصداراتها من الهواتف والالكترونيات بوجه عام، لهذا فنجد ذلك الإصدار يتمتع بمقاومة للغبار والماء كما يدعم شبكات 5g بخلاف تحديثات النظام المستمرة بالإضافة إلى خاصية مميزة وهي خاصية always on display تلك الخاصية التي توفر من استهلاك البطارية بشكل ملحوظ، ونجد الهاتف يأتي بشاشة صغيرة مكان نوتش الكاميرا الأمامية مما يعطي مظهر جمالي رائع ويخفي نوتش الكاميرا، ويعتبر هاتف أيفون 14 برو ماكس الأروع من حيث مساحة التخزين الداخلية التي تصل إلى 1 تيرا بايت بينما يأتي الإصدار الأول بمساحة 128 جيجا بايت.

ما هو سعر أيفون برو ماكس في السعودية

يتساءل البعض عن سعر أيفون برو ماكس في المملكة العربية السعودية إذ أن شهرة الهاتف جعلت الكثيرين يطوقون إلى اقتنائه نظرا للإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها، ونجد أن سعر الهاتف في السعودية يبدأ من 5000 ريال عودي بينما قد يصل سعره في مصر إلى حوالي 24 ألف جنية مصري، ونجده في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 1000 دولار أمريكي، وتعد تلك النسخة هي الأكثر تألقا بين فئات الايفون المختلفة.