نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ايفون 14 برو max الهاتف الجديد في الاسواق واسعاره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الهواتف من الأشياء الهامة في الوقت الحالي حيث أن هناك فئة كبيرة من الناس تهتم بإمتلاك الهواتف الحديثة من أجل الحصول على هاتف حديث به مجموعة مختلفة من المقومات، ولذلك هناك بحث مستمر عن أحدث الهواتف، ويعبر موبايل وايفون برو ماكس 14 من أحدث الهواتف في الوقت الحالي، وبالطبع هناك انتظار كبير لنزول هذه النسخة من الهاتف بعد تحقيق نسخة ايفون برو ماكس 13 مبيعات هائلة في العام الماضي، سوف نتعرف على مواصفات هاتف ايفون برو ماكس 14 وسعره باللتفصيل من خلال هذا المقال.

موعد نزول هاتف ايفون برو ماكس 14 في السعودية

بالطبع عند وجود نسخة جديدة من الهاتف الأيفون يكون هناك ضجة كبيرة حيث أن هناك انتظار كبير من قبل المواطنين لمعرفة المواصفات وموعد نزول النسخة نفسها، ولذلك يبحث المواطنين عن موعد نزول النسخة الجديدة من الهاتف، حيث أن هناك انتظارلمعرفة موعد نزول النسخةالجديدة للهاتف ولكن ليس هناك موعد رسمي لنزول هاتف ايفون برو ماكس 14 في المملكة العربية السعودية حيث أن شركة apple لم تعلن عن موعد نزول الهاتف.

مواصفات ايفون 14 برو max

هناك مجموعة كبيرة من المواصفات التي توجد في هاتف ايفون برو ماكس 14 حيث أن به مجموعة مختلفة من المواصفات منها :

الهاتف يوجد به تقنية البلوتوث مع وجود واي فاي حديث .

هك سعة متطورة في البطارية تصل لحوالي 3687 أمبير بالساعة.

كما يتميز الهاتف بوجود رام 6 جيجا بايت.

هناك عدة أحجام متنوعة للذاكرة الداخلية وتتمثل في 128- 256- 512 جيجا بايت.

كما يعمل الهاتف على كافة الشبكات ما بين الجيل الرابع والخامس.

كما يتميز الهاتف بوجود شاشة ممتازة كثافة 560 بيكسل لكل بوصة.

كاميرا خلفية الهاتف تتميز بدقة 13 ميجا بيكسل وهناك فتحة عدسة رائعة للكاميرا الخلفية 1.6 و204 أمبير.

كما تصل دقة الشاشة في هاتف ايفون 14 برو ماكس إلى 1284 × 2778 بيكسل.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس السعودية

عن السعر فلم يتم تحديد سعر للهاتف وهناك توقع للسعر أن يكون ما بين 700 دولار أمريكي حتى 800 دولار أمريكي والسعر يختلف من دولة للثانية كما أن فرض الضريبة يزيد من السعر فقد يصل لحوالي 1000 دولار ما يعادل 2789 ريال سعودي.