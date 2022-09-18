نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90 || شركة هواوي تُطلق إصدار جديد بمميزات رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90 ، بعد أن اعلنت “شركة هواوي” العالمية عن أحدث هواتفها في الخارج في الفئة المتوسطة بشكل رسمي لينضم إلى سلسلة Nova، بدأت عمليات البحث تتزايد حول سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90 الجديد والذي يأتي بمواصفات جيدة تماما عن النسخة السابقة، ومن خلال التقرير التالي نستعرض معكم سعر ومواصفات هواوي نوفا واي 90 وأهم مميزاته وعيوبه.

سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90

يهتم قطاع كبير من الاشخاص حول العالم بمعرفة سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90 وقد جاءت المواصفات على النحو التالي:

أولاً- أبعاد huawei nova y90 هي : 163.3 طول، 74.7 عرض، وبوزن 195 غراماً، 8.4 سمك.

ثانياً- موبايل huawei nova y90 مصنّع من أجود خامات البلاستيك من الخلف و على الأطراف، ومن الزجاج على الواجهة الأمامية.

ثالثا- الشاشة تعمل بجودة FHD+ من نوع IPS LCD، وبمقاس 6.7 إنش.

رابعاً- يعمل موبايل هواوي y90 بدقة 1080×2388 بيكسل.

خامساً- يأتي الهاتف بنظام تشغيل EMUI 12 وهو نفس النظام الموجود في هاتف Huawei nova 8.

سادساً- يأتي huawei nova y90 بمعالج من شركة Qualcomm من نوع Snapdragon 680 4G بتقنية 6 نانو بالإضافة إلى معالج رسومي من نوع Adreno 610.

سابعاً- يحوي الهاتف الحساسات التالية: حساس البصمة وهو مدمج بزر الباور، و يدعم أيضاً بصمة الوجه، فضلا عن مستشعرات التسارع والوصلة.

ثامنا ــ سعة البطارية 5000 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع.

ثامناً- يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني و الثالث و الرابع.

سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90 الجديد 2022

استكمالا معكم لـ سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90، فجاءت باقي المواصفات على النحو التالي:

تعمل الكاميرا الأولى بدقة 50MP، وبفتحة عدسة F/1.8 عريضة.

والكاميرا الثانية تعمل بدقة 2MP وبفتحة عدسة F/2.4

أما الكاميرا الثالثة فهي تعمل بدقة 2MP وبفتحة عدسة F/2.4

و تأتي الكاميرا الأمامية (كاميرا السيلفي) بدقة 8MP وبفتحة عدسة F/2.0.

يدعم الهاتف تصوير مقاطع الفيديوهات بجودة FHD بمعدل التقاط 30 إطاراً في الثانية.

وقد جاء سعر Huawei Nova Y90 كما يلي: