“شرح تنزيل Gta V” هنا معرفة تنزيل جراند ثيفت اوتو فايف على الهواتف المحمولة الاندرويد final Update

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عمر شويل - جدة جراند ثيفت اوتو بالإنجليزية Grand Theft Auto و تُختصر إلي GTA، هي سلسلة من ألعاب المغامرات والحركة التي أنشأها ديفيد جونز ومايك ديلي، تم تطوير اللعبة بشكل أساسي من قبل شركة التطوير البريطانية روكستار نورث (DMA Design) سابقاً، ونشرتها الشركة الأم روكستار جيمز، يشير اسم السلسلة إلى مصطلح «جراند ثفت أوتو» المستخدم في الولايات المتحدة لسرقة السيارات؛ تركز طريقة اللعب على عالم مفتوح حيث يمكن للاعب إكمال المهام للتقدم في قصة شاملة، بالإضافة إلى الانخراط في أنشطة جانبية مختلفة.

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تدور معظم طريقة اللعب حول القيادة وإطلاق النار، مع لعب الأدوار من حين لآخر وعناصر التخفي، تم وضع الألعاب في سلسلة جراند ثفت أوتو في أماكن خيالية على غرار مدن الحياة الواقعية في نقاط زمنية مختلفة من أوائل الستينيات إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يركز المسلسل على أبطال مختلفين يحاولون الصعود في مراتب العالم السفلي الإجرامي،لا تمر الأنشطة الإجرامية في ألعاب جراند ثفت أوتو مرور الكرام من قبل الشرطة، عادةً ما يكون الخصوم شخصيات قد خانوا بطل الرواية أو منظمتهم، أو الشخصيات التي لها التأثير الأكبر في إعاقة تقدم بطل الرواية.

طريقة لعب GTA

تسمح كل لعبة في هذه السلسلة للاعب بتولي دور مجرم في المدينة الكبيرة، عادة ما يكون فردًا يخطط للارتقاء في صفوف الجريمة المنظمة خلال مسار اللعبة، يتم تكليف اللاعب بمهام مختلفة من قبل زعماء وشخصيات رئيسية في العالم السفلي للمدينة والتي يجب إكمالها للتقدم خلال القصة،تشارك في اللعبة أيضًا قيادة سيارات الأجرة، مكافحة الحرائق، سباقات الشوارع، قيادة الحافلات، أو تعلم قيادة طائرات الهليكوبتر والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، تنتمي سلسلة جراند ثفت أوتو إلى نوع من ألعاب الفيديو المجانية المتجولة للعب الأدوار تسمى ألعاب العالم المفتوح، وتمنح قدرًا كبيرًا من الحرية للاعب، يتم تنظيم ألعاب الحركة التقليدية كسلسلة مسار واحد من المستويات مع طريقة لعب خطية، ولكن في جراند ثفت أوتو، يمكن للاعب تحديد المهام التي يريد القيام بها، ويتم تغيير علاقته مع الشخصيات المختلفة بناءً على هذه الاختيارات.