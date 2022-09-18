نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 9 هواتف من ناحية الكاميرات لعام 2022 أسعار .. لو كنت مهتم بكاميرا الموبايل ايفون ليس خيارك الوحيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كاميرا الموبايل أو الجوال يمكن أن تكون الميزة الرئيسية التي يشتري لأجلها الزبون هذا الجوال. لذلك نحن في ثقفني وصلنا إلى وجود أفضل 9 هواتف من ناحية الكاميرات في الموبايلات لعام 2022. فإذا ما كنت مهتمًا بالتصوير من خلال الموبايل فأعتقد أن هذا التقرير سيفيدك. ولا يمكن حصر أفضل الكاميرات لـ أجهزة أيفون آبل فقط ولكن هناك جوالات أخرى في السوق لابد من الإشادة بها مثل كاميرات أجهزة بيكسل التابعة لـ جوجل. و كاميرات أخرى سنستعرضهم هنا.

المركز الأول كاميرا أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max سعر الهاتف في مصر 39000 جنيه وسعره في السعودية 5700 ريال

يأتي بشاشة عرض أو إل إي دي 6.7 بوصة ( 1290 × 2796 ).

وكاميرا أمامية قياس 12 ميجا بيكسل ( 1.9 / F).

,;وكاميرات خلفية 48 ميجا بكسل فائقة السرعة. ( 12 – 2.2 / f)، وكاميرا 12 بيكسل بصري مع تقريب بصري يصل لـ 3 ميجا بكسل.

iPhone 14 Pro Max هو كل ما تريده في أي هاتف ذكي،بما في ذلك أفضل أداء وكاميرات في فئته. يتميز المستشعر الرئيسي الجديد بدقة 48 ميجابكسل بأنه قوي للغاية، ويقدم صورًا واضحة تمامًا بألوان وإضاءة جميلة. شهدت العدسة فائقة الاتساع أيضًا نتوءًا في الحجم، لذا فهي تسمح بدخول المزيد من الضوء. تلتصق العدسة المقربة بـ 3x،والتي نعتقد أنها منخفضة بعض الشيء بالنظر إلى المنافسة.

كما يحتوي المستشعر الرئيسي أيضًا على تكبير بصري 2x من تلقاء نفسه، مما يتيح لك الحصول على جودة رباعية البكسل على صورة مكبرة. هناك محرك فوتوني جديد من Apple يعمل على تحسين التصوير الحسابي لصانع الهاتف لمشاهد الإضاءة المتوسطة والمنخفضة.

أخيرا لن تجد أفضل من الكاميرات الموجودة في جميع أنحاء الهاتف الذكي.

المركز الثاني كاميرات جوال بيكسل 6 برو PIXEL 6PRO السعر في مصر 14100 جنيه. السعر في السعودية 3370 ريال سعودي.

يأتي هاتف بيكسل 6 برو بالشاشة: 6.71 بوصة – 120 هرتز – LTPO AMOLED ، الذاكرة الداخلية: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، الرام: 12 جيجابايت. الكاميرا: 50 + 48 + 12 ميجابكسل. المعالج: Google Tensor. البطارية: 5000 ملي أمبير – 30 واط.

جدير بالذكر أن شركة جوجل تتميز بهاتفها في التصوير الفوتوغرافي لنظام Android. حيث يحتوي Pixel 6 Pro على كاميرات مذهلة، وذلك بفضل البرامج القوية المستخدمة. فهي تنافس شركة أبل خاصة مع الوضع الليلي Night Sight.

ويتيح مستشعر الكاميرا الرئيسي 50 ميجا بكسل مزيدًا من الضوء بنسبة 150٪،بينما تتميز العدسة المقربة بدقة 48 ميجا بكسل بتقريب بصري 4x وتقريب رقمي 20 ×. وتتميز الكاميرا الأمامية بدقة 11 ميجا بكسل بمجال رؤية يبلغ 94 درجة لصور سيلفي فائقة الاتساع.

لا تحصل فقط على أفضل الكاميرات على هاتف أندرويد ولكن بيكسل 6 برو Pixel 6 Pro يحتوي على شريحة Tensor الجديدة، والتي تتناسب جيدًا مع أشياء مثل التصوير الحاسوبي وميزات Google Assistant الجديدة.

المركز الثالث جوجل بكسل 6 إيه Google Pixel 6a سعره في مصر 8300 جنيه والسعودية 1680 ريال سعودي

يأتي الهاتف بـالشاشة: 6.1 بوصة – OLED. الذاكرة الداخلية: 128 جيجابايت. والرام: 6 جيجابايت. والكاميرا: 12.2 + 12 ميجابكسل. والمعالج: جوجل تينسور، وبطارية 4410 مللي أمبير-18 واط.

على الرغم من أن Pixel 6a يكلف مئات الدولارات أقل من Pixel 6 Pro، إلا أنه لا يزال بديلاً رائعًا،خاصة إذا كنت تبحث عن هاتف كاميرا رائع بسعر رخيص. لكن لا يحتوي هاتف Pixel 6a على عدسة تليفوتوغرافي، ولكنه يستفيد من التصوير الحسابي، وينتج صورًا جيدة جدًا تزيل معظم ما تراه من الهواتف ذات الأسعار المماثلة.

وتشترك Pixel 6a في شيء مشترك مع طرازات Pixel 6 الرئيسية – تعمل جميعها على نفس معالج Tensor ،لذلك فإن جهاز الميزانية هذا قادر على نفس الميزات المدعومة بالتعلم الآلي والموجودة في هواتف Google الأغلى ثمناً.

يتضمن ذلك Magic Eraser، أداة تحرير الصور التي تتيح لك محو الأشخاص والكائنات الدخيلة من الصور بنقرة واحدة. يتيح لك تجديد Pixel 6a أيضًا تخفيف حدة العناصر المشتتة للانتباه.

سعر Google Pixel 6a في الولايات المتحدة الأمريكية بـ 450 دولار. والسعر في المغرب 4300 درهم. والسعر في السعودية

1680 ريال سعودي. والسعر في مصر 8300 جنيه. والسعر في الجزائر 65300 دينار.

المركز الرابع ايفون 14 برو بـ 999 دولار لأقل نسخة 128 جيجا

بفضل شاشته الأكثر إحكاما مقاس 6.1 بوصة يعد هذا الهاتف رائعًا في التصوير.

ومع المستشعر الرئيسي الجديد بدقة 48 ميجابكسل يمكن لجهاز iPhone 14 Pro التقاط بعض الصور الجميلة.

ولقد حصلت الكاميرا فائقة الاتساع أيضًا على ترقية للسماح بدخول المزيد من الضوء للحصول على صور أفضل إضاءة.

كذلك تقريب العدسة المقربة بـ 3x – ونتمنى أن تكون 4 أضعاف على الأقل لتتناسب مع المنافسة.

لكن الكاميرا الرئيسية لها زووم بصري 2x أيضًا.

وأخيرًا يعد iPhone 14 Pro أفضل هاتف مزود بكاميرا صغيرة الحجم.

سعر هاتف iPhone 14 Pro بالنسبة لـ السعر الرسمي 999 دولار لأقل نسخة 128 جيجا و 1099 دولار للنسخة 256 جيجا .. و 1299 دولار للنسخة 512 جيجا .. و 1499 دولار للنسخة 1 تيرا. سيتوفر الهاتف في مصر بأسعار أعلى لفروق العملة والضرائب.

المركز الخامس سامسونج جالاكسي اس 22 الترا Samsung Galaxy S22 Ultra

يعتبر من الهواتف الرائعة في كاميراتها ورغم أن سامسونج لم بإجراء تغييرات كبيرة على إعداد الكاميرا على Galaxy S22 Ultra، ولكن التحسينات التي تمت على S21 Ultra مرحب بها للغاية.

بالنسبة للمبتدئين، تحتوي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل على مستشعر أكبر، مما يسمح بدخول المزيد من الضوء.

ويزيل الزجاج الشفاف الفائق الموجود فوق تلك العدسة التوهج عند التصوير في الشفق والليل.

والنتيجة النهائية هي الحصول على صور أفضل في الإضاءة المنخفضة وبعض الصور الحادة عند استخدام الوضع الليلي لجهاز Galaxy S22 Ultra.

كذلك تركز تحسينات الكاميرا الأخرى في Galaxy S22 Ultra على جانب البرامج في الأشياء. كما يمكنك الآن الحصول على تقنية تكيفية للبكسل لدمج 9 بكسل في واحدة (تحسين آخر للصور في الإضاءة المنخفضة)،

ومعالجة AI عالية الدقة محسّنة ومعالجة متعددة الإطارات أسرع بـ 4 مرات.

ويستفيد الوضع الرأسي من خرائط العمق الستيريو المدعمة بالذكاء الاصطناعي لفصل الهدف بشكل أفضل عن خلفية الصورة. وتتعرف ميزة التأطير التلقائي للفيديو على ما يصل إلى 10 أشخاص وتحافظ على تركيزهم عند التصوير.

كما تحصل ميزات البرامج هذه بالفعل على دفعة من Samsung، التي بدأت في طرح تحديث الكاميرا في يونيو 2022. ومن بين التحسينات الرئيسية ترقية الأداء إلى الوضع الرأسي وإصلاح الأخطاء لـ Single Take.

السعر في السعودية : 4,999 ريال لنسخة 512GB/12GB، و 4,599 ريال لنسخة 256GB/12GB بينما السعر في مصر: 24,000 جنيه لنسخة 128GB/8GB و 27,715 جنيه لنسخة 512GB/12GB و 24,994 جنيه لنسخة 256GB/12GB.

وننتقل للمركز السادس جوجل بكسل 6.6

على الرغم من أنه قد يفتقر إلى العدسة المقربة، إلا أن Google Pixel 6 لا يزال هاتف كاميرا قويًا. يمكنك الحصول على نفس المستشعرات الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل و 12 ميجابكسل في جسم أصغر قليلاً. تظهر الصور واضحة ونقية، على الرغم من أننا لاحظنا بعض التناقضات اللونية في بعض الصور.

ومع ذلك، فإن Pixel 6 هو أفضل هاتف مزود بكاميرا لمعظم مستخدمي Android. ستحصل على لقطات مذهلة للمناظر الطبيعية، وصور شخصية، وصور سيلفي. ومع كل ميزات التصوير الفوتوغرافي الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل Magic Eraser، لديك الكثير تحت تصرفك.

وبالنسبة لـ سعر هاتف جوجل بكسل 6.6 ففي الخارج للنسخة الـ128 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 900 دولار او حوالي 14200 جنية مصري، اما النسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 1000 دولار او حوالي 15700 جنية مصري، والهاتف حاليًا متاح للحجز المُسبق في الخارج

أما في المركز السابع يأتي مرة أخرى ايفون 14

على الرغم من أنه قد يفتقر إلى المستشعر الجديد بدقة 48 ميجا بكسل الموجود في طرز Pro، إلا أن iPhone 14 لا يزال هاتف كاميرا رائعًا.

حيث يتميز بفتحة أسرع لإضاءة أفضل، بالإضافة إلى مستشعر واسع للغاية.

باختصار، الصور التي يعرضها iPhone 14 هي خطوة أعلى من العام الماضي.

وتمنح التفاصيل والنطاق الديناميكي iPhone 14 ميزة على العديد من منافسيها ذوي الأسعار المماثلة، مثل Galaxy S22. (ومع ذلك، يتمتع هاتف Samsung بميزة التكبير.) ولكن مقابل 799 دولارًا، يوفر iPhone 14 تجربة كاميرا رائعة.

سعر ايفون 14

وبالنسبة للمركز الثامن والأخير هاتف وان بلس 10 برو OnePlus 10 Pro

لقد قطع OnePlus شوطًا طويلاً في تطويره الكاميرات. أما الآن فنحن في فجر عصر جديد لصناعة الهواتف الصينية مع الجيل الثاني من نظام هاسيلبلاد للتصوير المحمول. حيث يعد OnePlus 10 Pro أفضل هاتف كاميرا رأيناه على الإطلاق من الشركة.

إنه ليس بنفس مستوى iPhone 13 Pro Max أو Pixel 6 Pro، لكنه محترم للغاية. ولا يزال OnePlus يعاني من مشكلة اللون الأصفر في معظم الصور، وهو أمر يمكن ملاحظته بشكل خاص في الهواء الطلق. ومع ذلك، في الداخل، فإنه يضفي إحساسًا دافئًا ومريحًا.

وتقوم الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بكل الرفع الثقيل، ولكن لا تحسب المستشعر الفائق السرعة بدقة 50 ميجابكسل. يمكنها التصوير في مجال رؤية 100 درجة مع أدنى حد من تشويه الحواف، أو التصغير حتى 150 درجة.

ونعتقد أن OnePlus 10 Pro يكافح حيث أن هاتف الكاميرا موجود في لقطات المقربة. إنهم ليسوا على قدم المساواة مع العظماء الآخرين في هذه القائمة، ونعتقد أن الدقة الأقل قد يكون لها علاقة بذلك. تلتقط الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل على الأقل صور سيلفي رائعة. حتى Nightscape شهدت تحسينات، حيث أنتجت صورًا أفضل في الإضاءة المنخفضة.

أفضل 5 هواتف سامسونج لعام 2022 واسعارها مواصفاتها ..تقرير يهمك لو بتحب جالاكسي

المركز التاسع سامسونج جالاكسي z القالب للطي4 Samsung Galaxy Z Fold 4

لا تشتري عادةً هواتف قابلة للطي تتوقع وجود كاميرات رائعة، حتى أفضل الهواتف القابلة للطي. لكن سامسونج بذلت جهدًا كبيرًا لإصلاح نقطة ضعف في تشكيلتها القابلة للطي الرائعة من خلال ترقية الكاميرا الرئيسية على Galaxy Z Fold 4.

بفضل مطلق النار العريض 50 ميجابكسل، يمكن لجهاز Galaxy Z Fold 4 الاحتفاظ بمفرده مقابل الأجهزة الأخرى في قائمة أفضل الهواتف المزودة بكاميرات لدينا. حتى أنه تجاوز iPhone 13 Pro Max في بعض اللقطات الفردية في اختباراتنا. لقد تأثرنا بشكل خاص بالألوان الموجودة في الصور التي تم التقاطها بواسطة Galaxy Z Fold 4.

ننصح بعدم التقاط صور بكاميرا 4 ميجابكسل تحت الشاشة، والتي لا تزال تنتج لقطات أكثر ضبابية مقارنة بالكاميرا الفائقة 10 ميجابكسل على شاشة غطاء الهاتف. نحب أيضًا ميزات المهام المتعددة على Galaxy Z Fold 4، والتي تتيح لك القيام بأشياء مثل سحب الصور من لفة الكاميرا مباشرة إلى Google Drive.

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