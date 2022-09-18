مميزات التحديث الجديد للعبة بيس 2023 استمتع بالتحدي مع نجوم الساحرة المستديرة

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عمر شويل - جدة تعتبر لعبة بيس من ألعاب كرة القدم الأكثر شهرة بين محبي ألعاب الموبايل، والتي تتميز عن غيرها من الألعاب بالعديد من المميزات، وزادت هذه المميزات وفقًا للتحديث الجديد للعبة هذا العام؛ لذلك نعرض عليكم من خلال السطور القادمة مميزات التحديث الجديد للعبة بيس 2023، كما نقدم لكم الطريقة البسيطة للعب بها على الجهاز المحمول الخاص بك.

مميزات التحديث الجديد للعبة بيس 2023

تعد لعبة بيس من الألعاب الخاصة بلعبة كرة القدم وهي من الألعاب القديمة التي مازالت تمتاز بشعبيتها لما بها من مميزات وخاصةً بعد تحديثها هذا العام، ومن هذه المميزات ما يلي:

جودة الرسومات داخل اللعبة عالية إلى حد أن من يلعبها يشعر وكأنه في ملعب كرة قدم.

كما ان شكل الملعب يعتبر أقرب للحقيقة، كما أن صور اللاعبين مماثلة للحقيقة تمامًا.

أيضا يمكن تحميل اللعبة على الأجهزة الأندرويد، والأيفون، وأجهزة البلايستيشن وكذلك الكمبيوتر.

كما تستطيع تحميل النسخة المخترقة التي تحتوي على الكثير من الامتيازات الإضافية.

علاوة على ذلك اللعبة بها مؤثرات صوتية تجعل اللاعب يعيش أجواء الملاعب.

بينما يمكنك من خلال اللعبة أن تنظم اللاعبين وفقًا للدوري الذي تلعب به.

أيضا عند إنهاء بعض المهام تستطيع الحصول على مكافآت من خلالها يمكنك شراء اللاعبين.

خطوات اللعب بعد تحديث لعبة بيس 2023

تستطيع أن تحمل نسخة اللعبة بيس بعد التحديث هذا العام على الأجهزة المحمولة، واللعب بالطريقة التالية:

اختار الفريق الذي تحب اللعب به مع وضع خطة اللعب التي تناسبك.

بعد ذلك قم بالدخول على كلمة أبدأ اللعب.

الآن سيكون أمامك على شاشة جهازك لوحة تحكم تستطيع من خلالها اللعب والتحكم في اللاعبين.

بينما لوحة التحكم ستجد بها أزرار في الجهة اليسرى من الجهاز استخدمها لتحريك اللاعبين في الإتجاهات الأربعة.

كما ستجد بعض الأزرار في الجهة اليمنى من الشاشة حتى تستطيع أن تحرك الكرة ببساطة.

أيضا ستجد زر يستخدم لتحريك الكرة، ووضعها داخل الشبكة حتى من منطقة أبعد عن الشبكة بكثير.

في نهاية مقال مميزات التحديث الجديد للعبة بيس 2023 فقد عرضنا عليكم أهم المميزات الموجودة داخل اللعبة، كما قدمنا لكم كيفية اللعب وأهم الأزرار الموجودة في الشاشة للعب بها؛ لذا فإن عليك تحميل هذا التحديث الرائع والذي بالتأكيد سينال إعجابك.