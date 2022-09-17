نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل إي فوتبول 23 موبايل الجديدة وأهم الإضافات الأسطورية efootball 23 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تنزيل إي فوتبول 23 موبايل ، هنا فقط الطريقة الرسمية الوحيدة للحصول على تحميل بيس 2023 موبايل الجديدة. حيث يتم الحصول عليها بأحدث الإضافات الجديدة بالتحديث الأسبوعي المميز وبجميع الهدايا الرسمية التي تقدمها شركة كونامي. حيث أصدرت شركة كونامي الإصدار الجديدة من النسخة الجديدة لمصالحة جميع متابعيها بعد فشل النسخة السابقة 2022. والتي أتفقدت العديد من المميزات. وكثرت بها المشاكل مما أدت بنزول مستوى تقييم اللعبة إلى أقل معدل لها منذ إنشائها على جوجل بلاي وآبل ستور. واليوم سوف نتعرف سويا على الطريقة الرسمية والوحيدة ليتم تحميل إي فوتبول 2023 موبايل مجانا. فتابعوا معي الأسطر المقبلة.

كيفية تنزيل إي فوتبول 23 موبايل

هناك طريقتين ليتم تحميل efootball 23 موبايل الجديدة والطريقتين تعتبر طريقة واحدة لأنها تؤدي في النهاية إلى جوجل بلاي للاندرويد وآبل ستور للإيفون.

أولا يجب أتصال الجوال بالأنترنت وفتح متصفح كروم.

ثم البحث عن موقع كونامي.

كما يجب إنشاء حساب جديد للمستخدم بالبريد الإلكتروني.

كذلك يتم البحث عن تحميل إي فوتبول 2023 موبايل .

. هناك إصدارات كثيرة يجب خيار الإصدار المتوافق مع جهازك.

والآن سيتم تحويل اللاعب إلى جوجل بلاي إذا كان الهاتف أندرويد.

كما يتم النقر على تثبيت مجانا وفي عدة دقائق سوف يتم الحصول على اللعبة داخل الهاتف.

طريقة تحميل بيس 2023 موبايل

الطريقة الثانية للحصول على تنزيل إي فوتبول 23 موبايل مجانا. وهي اللجوء مباشرة إلى جوجل بلاي للاندرويد والبحث عن تحميل efootball 23 موبايل. ثم النقر على اللعبة وتثبيتها مجانا. وفي حالة وجود إصدار قديم من اللعبة على الهاتف مسبقا. يتم الدخول على اللعبة مباشرة من الهاتف. وسيتم تحويل المستخدم إلى جوجل بلاي أيضا وسوف يتم تحميل إي فوتبول 23 موبايل في عدة دقائق أيضا.

أهم إضافات تحميل efootball 23 موبايل

إضافات جديدة سوف يحصل عليها اللاعب مباشرة بعد تنزيل إي فوتبول 23 موبايل. وهذه الإضافات كالتالي.

هدايا مجانية في efootball 23 من الجي بي والكوينز فور تسجيل الدخول.

من الجي بي والكوينز فور تسجيل الدخول. عودة مرة أخرى أحداث شحن كوينزات مجانية عن طريق منافسات أسبوعية.

إضافة بطاقات جديدة بدلا من الأيكون مومنت تسمى epic.

عودة بكجات نجوم الاسبوع مرة أخرى مع الحصول على لاعب مجاني أسبوعيا من هذا البكج.

فور تحميل بيس 2023 موبايل سيتم إضافة شعار الميلان الإيطالي والإنتر ميلان أيضا.

سيتم إضافة شعار الميلان الإيطالي والإنتر ميلان أيضا. نزول عملات أخرى من 5 نجوم و4 نجوم و3 نجوم وكذلك نجمتين.

والآن عزيزي القارئ أستعرضنا لك كيفية تنزيل إي فوتبول 23 موبايل. كما أستعرضنا أيضا أبرز الإضافات الجديدة في efootball 23. نتمنى أن تكون اللعبة الممتعة لكم كما نتمنى لكم الصحة والسلامة.