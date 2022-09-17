نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 7 grand theft auto على هواتف ذكية الأندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 7 على هواتف ذكية الأندرويد والآيفون، هذا هو ما نقدمه لكم اليوم من خلال مقالنا الآن وهذا بناءً على زيادة البحث عن هذه اللعبة من خلال محركات البحث المختلفة، وذلك لأنها من الألعاب الإلكترونية المنتشرة في جميع أنحاء العالم بمختلف الأعمار، وهي من الألعاب التي تتميز بالتشويق والإثارة في جميع الاصدارات، ومن أبرز ما يميزها أيضا هو التحديث المستمر مما يعمل على تطوير اللعبة، لذلك يهتم الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية على معرفة طريقة آمنة لتنزيلها على الهواتف الخاصة بهم.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 7

يتم تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 7 على الهاتف الخاص بك الذي يدعم الأندرويد والأيفون، وذلك من خلال الآتي:

يتم التأكد من أن الهاتف متصل بشبكة إنترنت قوية.

تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات الخاصة بالهاتف الخاص بك سواء كان جوجل بلاي وأبل ستور.

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

الضغط على كلمة بحث.

اختيار طريقة الدفع المناسبة لك من خلال طرق الدفع المتاحة أمامك.

ثم الضغط على أيقونة تثبيت.

مواصفات الأجهزة اللازمة لتنزيل Grand Theft Auto V

تعتبر هذه اللعبة من الألعاب الإلكترونية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث أنها من الألعاب الكبيرة والتي تحتوي على مواصفات عالية، والذي وصلت إلى الجيل السابع من ألعاب الفيديو ولهذا لابد من توافر أجهزة مرتفعة وعالية حتى يتمكن تنزيل اللعبة داخلها، وهى كالآتي:

لابد من توافر مساحة تخزين فارغة بحد أدنى 3 جيجا بايت، وذلك لأن مساحة تطبيق اللعبة على الهاتف 2.1 جيجا بايت تقريباً.

تحتاج هذه اللعبة إصدار أندرويد 7 أو أعلى.

وإصدار أبل IOS 8 أو أعلى.

إصدار Mac Os 11.0.

المواصفات التي لابد أن تتوفر على أجهزة الكمبيوتر

لابد من توافر مجموعة من المواصفات تتمثل في الآتي: