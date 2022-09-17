تحديث واتساب الجديد WhatsApp بالحركات 7 التي تغير حياتك

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عمر شويل - جدة تحديث واتساب الجديد WhatsApp مزايا وأسرار مهمة يقدمها التطبيق الرائع، الذي لا يخلو هاتف من تحميل هذا التطبيق المميز، حيث يعتمد ملايين الأشخاص يوميا على هذا التطبيق سواء في المحادثات الصوتية الفردية أو الجماعية والدردشة المرئية، أو نقل الصور والملفات، كما يمنح التطبيق المستخدمين مزايا جديدة وخاصة بعد التحديثات الجديدة.

تحديث واتساب الجديد WhatsApp

كشف أخيراً تطبيق الواتس اب عن مجموعة متميزة من التحديثات الجديدة، التي من بينها خدمة voice once، ومزايا الرسائل المحذوفة التي يمكنكم الاطلاع عليها بعد حذفها، فيما يمكنكم الاستفادة من خدمات تعدد حسابات الواتس اب، حيث يمكنكم عمل اكثر من وأتساب على جوال واحد، كما يمكنكم أيضاً قراءة الرسائل المحذوفة في تطبيق الواتساب من خلال تحميل تطبيق الحذف الحديد المتاح حالياً في متجر جوجل بلاي مجانا وموجود أيضاً على متجر ابل ستور.

خدمة تخزين الرسائل لحين استلامها

تتيح هذه الخدمة لك استخدام واتساب عبر المتصفح بدون الحاجة إلى تشغيل بيانات الهاتف الذكي, حيث تقوم الشركة باختبار ميزة تخزين الرسائل المرسلة الأخيرة على خوادمها للسماح لجميع أجهزتك بتنزيلها تخزين الرسائل حتى يتم استلامها كجزء من ميزة الأجهزة المتعددة،وعلى الرغم من أن هذه الرسائل تظل مشفرة من طرف إلى طرف وتكون محفوظة فقط للمدة يستغرقها تسليمها إلى جهازك, إلا أن هذا يعد أمرًا مهما للغاية خاصة للمستخدمين الذين يشغلون التطبيق عبر أجهزة متعددة. 50

خدمة استطلاع الرأي فى الواتساب 2022

كشفت شركة ميتا بلاتفورمز الأمريكية المالكة لتطبيق واتس اب عن ميزة جديدة تمكن القائمين على برنامج الواتس اب من إنشاء استطلاع راي للنقاشات بين المستخدمين، بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية للتصويت، على أن يتم التصويت من أفراد المجموعة الواحدة فقط، فيما أكدت أن ظهور الخدمة الجديدة خلال أيام قليلة.

التطبيق لن يعمل على الأجهزة ذات الإصدار القديم

أعلنت الشركة على أنها أوقفت الدعم على العديد من الأجهزة و الهواتف ذات الإصدارات القديمة من نظام التشغيل اندرويد, وبالتالي لن يتمكن أصحاب هذه الهواتف على إرسال الرسائل و الصور و أجراء مكالمات الفيديو, وأعلنت أنه اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر القادم تفقد الأجهزة التي تعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد 4.0.4 استخدام البرنامج, هذا بسبب سياسة الشركة في محاولة التجديد دائما من خلال طرح مزايا و إيماءات و تكنولوجيا لا تتوافق مع الإمكانيات القديمة.

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