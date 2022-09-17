نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف huawei nova y90 عملاق هواوي الجديد في السعودية مواصفاته خرافيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة هواوي الصينية مؤخرًا عن إطلاق هاتف huawei nova y90 الجديد لعام 2022م رسميًا إلى كل الأسواق سواء كانت أسواق محلية أو عالمية بإمكانيات ومواصفات خارقة، حيث أن هواتف هواوي تتمتع بشهرة واسعة جدًا في سوق الهواتف الذكية واستطاعت في بعض هواتفها لمنافسة هواتف أيفون المقدمة من شركة “أبل” الأميركية، وتتميز هواتف هواوي أيضًا بأنه يتم تقديمها بأسعار تنافسية ومناسبة للكثير من الفئات المجتمعية وسنوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بالهاتف عبر سطور مقال اليوم.

أبرز مواصفات وإمكانيات هاتف huawei nova y90

يتميز هاتف هواوي الجديد بعدة إمكانيات و مميزات تتمثل في كل مما يلي:-

تم إطلاق هذا الهاتف في عام 2022م الجاري في شهر يوليو الماضي ويعمل الهاتف بنظام التشغيل EMUI 12.

بالنسبة إلى معالج الهاتف فهو معالج ثماني النواه يعمل بتكنولوجيا 6 نانو كوالكوم سنابدراجون ويتكون من 8 جيجا من الرامات.

شاشة الهاتف مقاسها يبلغ حوالي 6.7 بوصة تعمل بدقة FHD وسعة تخزين الهاتف تبلغ 128 جيجا وكاميرا الهاتف الأساسية رباعية.

أما بالنسبة إلى كاميرا الهاتف الأمامية أو ما تسمى بكاميرا السيلفي فهي MP8 وتعمل البطارية بجهد يبلغ 5 آلاف مللي أمبير.

طول الهاتف يبلغ 163.3 مللي متر وعرضه يبلغ حوالي 74.7 مللي متر وبالنسبة إلى وزن الهاتف يبلغ 195 جرام وسمكه يبلغ حوالي 8.4 مللي متر.

الخامات المصنوع منها الهاتف هي البلاستيك القوي وزجاج مقاوم للكسر ومعدل وكثافة الهاتف تبلغ 391 بيكسل لكل إنش.

يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال منها الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G وحتى الجيل الخامس وهو 5G أحدث شبكات الاتصالات.

الهاتف يعمل بدقة 2388 في 1080 والهاتف من يعمل بمعالج أنريو 610 الذي يشبه في هاتف شاومي ريد مي نوت 11.

يدعم الهاتف خاصية بصمة الوجه التي توجد في أغلب الهواتف المتطورة وخاصية الاستشعار عن بعد وبوصلة بقدرة 40واط.

سعر هاتف huawei nova y90 في سوق المملكة العربية السعودية

وبالنسبة إلى سعر الهاتف في السوق السعودية فيتراوح بين 239 ألف و20 ريال سعودي ويصل في فئاته الأعلى تجهيزًا سعره قد يصل سعره إلى حوالي 299 ألف سعودي.