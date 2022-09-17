انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف فيفو v25.. كاميرته عالية هيخليك متفكرش في أي موبايل تاني والان مع التفاصيل

هاتف فيفو v25 الجديد بالأسواقوسوف يقدم هاتف فيفو v25 الجديد في الأسواق بإصدارين فقط الأول سعته 8+128 جيجا بايت ويحتوي على الكثير من المواصفات المميزة، ويوجد منه إصدار ثاني يكون بسعة تصل لـ 12+256 جيجا بايت، وهو من أكثر الهواتف ذات الفئة المتوسطة.

سعر ومواصفات هاتف فيفو v25 ويوجد في هاتف فيفو الجديد دقة تصنيع 6 نانو متر، وهو يوجد فيه ذاكرة عشوائية تصل لـ 8 أو 12 جيجا بايت، ومن الممكن توسيعه بإضافة 8 جيجا بايت وبه تخزين مدمج سعته تصل تكون أما 128 أو 256 جيجا بايت، والكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل، وتتصل بكاميرا بزاوية عريضة دقتها 8 ميجا بكسل وكاميرا أخرى دقتها 2 ميجا بكسل، وسعر سعة 128 يصل لـ 6700 جنيه والثاني سعة 256 جيجا بايت يصل لـ 7700 جنيه.

رياض - احمد صلاح - حرصت شركة فيفو الصينة على إطلاق أحدث هاتف لها لذا يبحث الجميع عن سعر ومواصفات هاتف فيفو v25، وذلك لأنه من الهواتف التي سوف تنتشر في جميع أنحاء العالمي، وبه كاميرا سيلفي قوية ومواصفات وتصاميم مميزة.