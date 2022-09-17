انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo 3T.. ريلمي عاملة عظمة بأقل تمن والان مع التفاصيل

هاتف Realme GT Neo 3T الجديد في الأسواقوجاء في أحد المواقع التقنية أن هاتف ريلمي الجديد يتميز بأنه يعمل من خلال معالح كوالكوم من نوع Snapdragon 870، وبه المطور بدقة تصنيع تصل لـ 7 نانو متر ويعمل على دعم شبكات الجيل الخامس، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجا، وايضاً ذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 أو 256 جيجا بايت من أفضل الأنواع.

سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo 3T ويوجد في هاتف ريلمي الجديد شاشة ذات الدقة العالية من أفضل الأنواع بقياس 6.7 بوصة وجودة عرض عالية، وبه معدل تحديث 120 هرتز، وبه كاميرا خلفية ثلاثية وعدسة رئيسية دقتها 64 ميجا بكسل وعدسة كبير تصل لـ 8 ميجا بكسل، وتصوير ماكرو دقته 2 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية دقتها عالية، وسعره يصل لـ 376 دولار اي ما يصل لـ 7300 جنيه مصري.

رياض - احمد صلاح - بعدما أطلقت شركة ريلمي هاتفها الجديد بدء الجميع يبحثون عن سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo 3T، وذلك لأنه من أقوى الهواتف المميزة التي سوف يتم بيعها وتداولها رسمياً في الأسواق يوم 23 سبتمبر 2022.