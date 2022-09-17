انت الان تتابع خبر Honor X40.. سعره على قد الأيد وارفع تليفون في العالم

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رياض - احمد صلاح - كشفت شركة هونر الصينية عن أنحف هاتف ذكي في العالم وهو الإصدار الجديد من هاتف Honor X40 مساء أمس الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022.وأكدت الشركة الصينية أن هاتف Honor X40 يتمتع بالعديد من الخصائص والمميزات التي تجعله سوف ينافس بقوة في الكثير من الأسواق خلال الفترة القليلة القادمة.