انت الان تتابع خبر Honor X40.. سعره على قد الأيد وارفع تليفون في العالم
والان مع التفاصيل
والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت شركة هونر الصينية عن أنحف هاتف ذكي في العالم وهو الإصدار الجديد من هاتف Honor X40 مساء أمس الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022.وأكدت الشركة الصينية أن هاتف Honor X40 يتمتع بالعديد من الخصائص والمميزات التي تجعله سوف ينافس بقوة في الكثير من الأسواق خلال الفترة القليلة القادمة.
مميزات هاتف Honor X40 :
1- سمكه 7.9 ملميترات، ويزن 172 جراما.
2- شاشة منحنية بزاوية 45 درجة.
3- معدل أخذ عينات يعمل باللمس 300 هرتز.
4- مزودا ببطارية كبيرة تبلغ 5100 مللي أمبير في الساعة.
5- مزودا بإعدادات كاميرا خلفية مزدوجة، حيث أن العدسة الرئيسية تضم مستشعر ضخم بدقة 50 ميجابكسل، متصل بمستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
6- يعمل بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695.
سعر هاتف Honor X40 :
يبلغ سعره في مصر حوالي 4100 جنيه مصري