نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 14 برو الجديد بألوان متعددة تعرف علي سعر أيفون 14 برو ماكس ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 14 برو الجديد المصرح عنه من شركة أبل بمميزات متعددة وألوانه الجذابة كما بعد أن تم التصريح عن تحديث . IOS 16 يطرح هاتف أيفون 14 برو شاملاً هذا التحديث . كذلك بجانب أن تصريحات هاتف أيفون 14 برو نشرت في العديد من الصحف العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي بصور مرفقة . توضح الشكل الجديد للهاتف من ضمن تلك المنصات منصة “ألف” داخل السعودية وهو من أكبر . المتاجر الإلكترونية داخل المملكة وعبد نشر أخبار Iphone 14 Pro تهافت مواطني المملكة . بسرعة لشراء الهاتف الجديد وعبر سطور مقال اليوم من. “موقع ثقفني” سنتعرف علي مواصفات أيفون 14 برو وكم سعره .

أيفون 14 برو الجديد وما هي مواصفاته

طرح أيفون 14 برو الجديد شاملاً العديد من المواصفات الحديثة وهي كالتالي :-

يأتي Iphone 14 Pro بشكل جديد كلياً في مقدمته وخلفيته . كما يطرح الهاتف بوزن أخف مما سبق حيث وزنه 240 جم . طول IPHONE 14 PRO MAX الحديث 160.7 سم . كذلك بجانب تميز الهاتف بعرضه وهو 7.9 ملم . كما يحتوي الهاتف الجديد علي معالج قوي سداسي النواة . أما ذاكرة الوصول العشوائي مساحتها 6GB . حجم شاشة الهاتف 6.7 أنش فقط . كما أن شاشة الهاتف تحتل نسبة 88.4% من حجم الهاتف . وضع تقنية BIONIC 16 في معالج الهاتف . كذلك بجانب احتواء هاتف أيفون 14 برو علي كاميرا خلفية رباعية . وضوح الكاميرا الخلفية في الهاتف تصل إلي 48 ميجا بكسل . أما عن كاميرا الهاتف الأمامية فهي مزدوجة بمساحة 12 ميجا بكسل . كما أن الهاتف يطرح بأكثر من لون وسنتعرف علي ألوانه بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

ألوان أيفون 14 برو الجديد

يطرح هاتف Iphone 14 Pro بأكثر من لون وألوان الهاتف كما يلي :-

اللون الأول هو اللون الأرجواني .

كما يطرح الهاتف باللون الذهبي .

يطرح Iphone 14 Pro باللون المميز الملكي وهو الأسود .

باللون المميز الملكي وهو الأسود . كذلك بجانب اللون المرغوب دائماً وهو اللون الفضي .

تلك هي ألوان الهاتف الجديد الأربعة أما عن الحالات الثمانية التي تنطفئ بها شاشة الهاتف نتعرف عليها بالسطور القادمة .

ثمان حالات تنطفئ بها شاشة جوال Iphone 14 Pro

يطرح أيفون 14 برو الجديد بثمان حالات تنطفئ بها شاشة الهاتف وهي كالآتي :-

عندما يتم قلب الهاتف للأسفل لتكون شاشته مواجهة للأرض . أذأ ما تم وضع Iphone 14 Pro في حقيبة أو في جيب المستخدم . كما تنطفئ شاشة الهاتف عندما تفعل خاصية النوم . كذلك بجانب الحالة الرابعة وهي عندما يكون وضع البطارية منخفض . كما عندما يتم تفعيل خاصية Car Play . وفي حالة استخدام خاصية كاميرا الاستمرار . كذلك عندما يمر وقت طويل دون أن يستخدم هاتف IPHONE 14 PRO MAX . في حالة أن الهاتف مقترناً بساعة أبل وتم ترك الهاتف من المستخدم وأبتعد لمسافة عن الهاتف . خيار Always On وكيف يتم تعطيله في الهاتف نتعرف عليه بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

كيف يتم تعطيل خاصية Always On في جوال Iphone 14 Pro

وضعت خاصية جديدة في جوال أيفون 14 برو الجديد ولكي ما يتم تعطيل تلك الخاصية ذلك حسب الآتي :-

قم بالدخول علي إعدادات الهاتف . كما يتم بعد ذلك اختيار قائمة السطوع والعرض . كذلك بجانب التمرير إلي أسفل الصفحة وتحديد زر موجود بجانب خاصية Always On . بتلك الخطوات يتم تعطيل الخاصية أما عن أسعار الجوال الجديد نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

سعر هاتف Iphone 14 Pro Max

حددت الشركة سعر الهاتف الجديد بالسعر العالمي كالآتي :-

سعر أيفون 14 برو ماكس بالسعر العالمي هو 1100 دولار أمريكي علي موقع شركة أبل . كما أن سعر الهاتف داخل المملكة العربية السعودية هو 4136 ريال سعودي . كذلك بجانب قيمة الهاتف الجديد Iphone 14 Pro داخل دولة الإمارات العربية المتحدة تقريباً 4000 درهم . أما عن السعر المحدد للهاتف الجديد داخل مصر تقريباً سيكون بسعر 21 ألف جنيه مصري . كما يتحدد سعر الهاتف الجديد في باقي الدول وفقاً لسعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .

أيفون 14 برو الجديد المطروح من شركة أبل العالمية بعد أن تم التصريح عنه مع تحديث IOS 16 الأخير يتهافت . كافة مستخدميه وعشاق هواتف IPHONE علي شراءه وذلك بسبب احتوائه علي العديد من المميزات التي ذكرنا معظمها في مقال “موقع ثقفني” .