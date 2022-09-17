نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 14 برو الجديد بألوان متعددة تعرف علي سعر أيفون 14 برو ماكس ومميزاته في المقال التالي
عمر شويل - جدة أيفون 14 برو الجديد المصرح عنه من شركة أبل بمميزات متعددة وألوانه الجذابة كما بعد أن تم التصريح عن تحديث . IOS 16 يطرح هاتف أيفون 14 برو شاملاً هذا التحديث . كذلك بجانب أن تصريحات هاتف أيفون 14 برو نشرت في العديد من الصحف العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي بصور مرفقة . توضح الشكل الجديد للهاتف من ضمن تلك المنصات منصة “ألف” داخل السعودية وهو من أكبر . المتاجر الإلكترونية داخل المملكة وعبد نشر أخبار Iphone 14 Pro تهافت مواطني المملكة . بسرعة لشراء الهاتف الجديد وعبر سطور مقال اليوم من. “موقع ثقفني” سنتعرف علي مواصفات أيفون 14 برو وكم سعره .
أيفون 14 برو الجديد وما هي مواصفاته
طرح أيفون 14 برو الجديد شاملاً العديد من المواصفات الحديثة وهي كالتالي :-
- يأتي Iphone 14 Pro بشكل جديد كلياً في مقدمته وخلفيته .
- كما يطرح الهاتف بوزن أخف مما سبق حيث وزنه 240 جم .
- طول IPHONE 14 PRO MAX الحديث 160.7 سم .
- كذلك بجانب تميز الهاتف بعرضه وهو 7.9 ملم .
- كما يحتوي الهاتف الجديد علي معالج قوي سداسي النواة .
- أما ذاكرة الوصول العشوائي مساحتها 6GB .
- حجم شاشة الهاتف 6.7 أنش فقط .
- كما أن شاشة الهاتف تحتل نسبة 88.4% من حجم الهاتف .
- وضع تقنية BIONIC 16 في معالج الهاتف .
- كذلك بجانب احتواء هاتف أيفون 14 برو علي كاميرا خلفية رباعية .
- وضوح الكاميرا الخلفية في الهاتف تصل إلي 48 ميجا بكسل .
- أما عن كاميرا الهاتف الأمامية فهي مزدوجة بمساحة 12 ميجا بكسل .
- كما أن الهاتف يطرح بأكثر من لون وسنتعرف علي ألوانه بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
ألوان أيفون 14 برو الجديد
يطرح هاتف Iphone 14 Pro بأكثر من لون وألوان الهاتف كما يلي :-
- اللون الأول هو اللون الأرجواني .
- كما يطرح الهاتف باللون الذهبي .
- يطرح Iphone 14 Pro باللون المميز الملكي وهو الأسود .
- كذلك بجانب اللون المرغوب دائماً وهو اللون الفضي .
- تلك هي ألوان الهاتف الجديد الأربعة أما عن الحالات الثمانية التي تنطفئ بها شاشة الهاتف نتعرف عليها بالسطور القادمة .
ثمان حالات تنطفئ بها شاشة جوال Iphone 14 Pro
يطرح أيفون 14 برو الجديد بثمان حالات تنطفئ بها شاشة الهاتف وهي كالآتي :-
- عندما يتم قلب الهاتف للأسفل لتكون شاشته مواجهة للأرض .
- أذأ ما تم وضع Iphone 14 Pro في حقيبة أو في جيب المستخدم .
- كما تنطفئ شاشة الهاتف عندما تفعل خاصية النوم .
- كذلك بجانب الحالة الرابعة وهي عندما يكون وضع البطارية منخفض .
- كما عندما يتم تفعيل خاصية Car Play .
- وفي حالة استخدام خاصية كاميرا الاستمرار .
- كذلك عندما يمر وقت طويل دون أن يستخدم هاتف IPHONE 14 PRO MAX .
- في حالة أن الهاتف مقترناً بساعة أبل وتم ترك الهاتف من المستخدم وأبتعد لمسافة عن الهاتف .
- خيار Always On وكيف يتم تعطيله في الهاتف نتعرف عليه بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
كيف يتم تعطيل خاصية Always On في جوال Iphone 14 Pro
وضعت خاصية جديدة في جوال أيفون 14 برو الجديد ولكي ما يتم تعطيل تلك الخاصية ذلك حسب الآتي :-
- قم بالدخول علي إعدادات الهاتف .
- كما يتم بعد ذلك اختيار قائمة السطوع والعرض .
- كذلك بجانب التمرير إلي أسفل الصفحة وتحديد زر موجود بجانب خاصية Always On .
- بتلك الخطوات يتم تعطيل الخاصية أما عن أسعار الجوال الجديد نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
سعر هاتف Iphone 14 Pro Max
حددت الشركة سعر الهاتف الجديد بالسعر العالمي كالآتي :-
- سعر أيفون 14 برو ماكس بالسعر العالمي هو 1100 دولار أمريكي علي موقع شركة أبل .
- كما أن سعر الهاتف داخل المملكة العربية السعودية هو 4136 ريال سعودي .
- كذلك بجانب قيمة الهاتف الجديد Iphone 14 Pro داخل دولة الإمارات العربية المتحدة تقريباً 4000 درهم .
- أما عن السعر المحدد للهاتف الجديد داخل مصر تقريباً سيكون بسعر 21 ألف جنيه مصري .
- كما يتحدد سعر الهاتف الجديد في باقي الدول وفقاً لسعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .
أيفون 14 برو الجديد المطروح من شركة أبل العالمية بعد أن تم التصريح عنه مع تحديث IOS 16 الأخير يتهافت . كافة مستخدميه وعشاق هواتف IPHONE علي شراءه وذلك بسبب احتوائه علي العديد من المميزات التي ذكرنا معظمها في مقال “موقع ثقفني” .
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