نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواوي نوفا سي 9 مميزات وعيوب وسعر huawei nova se 9 تقرير مفصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنافس شركة هواوي كبرى الشركات في عالم الهواتف المحمول، حيث تقوم بإصدار هواتف بإمكانيات عالية، تُقارن بشركتي آبل وسامسونج وغيرها من الشركات الكبرى، وتأتي هذه الهواتف بمواصفات غاية في الدقة، بالإضافة إلى الأسعار المنخفضة مقارنةً بالإمكانيات العالية، هذا وقد أعلنت الشركة من خلال مؤتمر رسمي لها، عن إصدار هاتف نوفا سي 9، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم من خلال موقعنا تقرير مفصل عن الهاتف.

هاتف هواوي نوفا سي 9

يأتي الهاتف بعدة مواصفات تجعله فريد من نوعه، وهذه المواصفات هي:-

يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع للهواتف المحمولة.

يحتوي على مكان لشريحتي اتصال من النوع نانو المقصوصة.

يبلغ وزن الهاتف 191 جرام.

أما عن أبعاد الهاتف فهي 164.6 × 75.6 × 7.9 ملم.

شاشة الهاتف نوعها آي بي سي إل سي دي.

يبلغ حجم الشاشة 6 بوصة، بكثافة 387 بكسل في البوصة.

يحتوي هواوي نوفا سي 9 على مكبر صوت وسماعات استريو.

يوجد به كاميرتين أحدهما أمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

والكاميرا الخلفية بدقة 32 ميجا بكسل.

يوجد بها مميزات مثل البانوراما، والإتش دي آر.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11.

يمتلك الهاتف معالج سناب دراجون من نوع كالكوم ثماني النواة.

يدعم الهاتف الخواص الآتية:- البوصلة والتقارب والدوران والبصمة سواء الأصابع أو وجه.

تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت.

هذا بالإضافة إلى وجود منفذ لوضع كارت ذاكرة إضافي يصل إلى 32 جيجا بايت.

يدعم الاتصال بشبكات الواي فاي والثري جي بالإضافة إلى البلوتوث.

يوجد به فتحة يو اس بي للشحن الكهربائي.

فضلاً عن دعمه للشحن اللاسلكي.

يحتوي هواوي نوفا سي 9 على خاصية إن إف سي والجي بي اس والخرائط.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان الأبيض والأزرق والأسود.

يحتوي على بطارية من نوع ليثيوم أيون الغير قابلة للإزالة.

يدعم هواوي نوفا سي 9 على خاصية الشحن السريع.

عيوب الهاتف

يحتوي هاتف هواوي نوفا سي 9 على عدة عيوب بسيطة، وهي:-

لايدعم الهاتف راديو إف إم.

لايوجد بالهاتف فتحة جاك 3.5مم.

سعر الهاتف في الأسواق

يتوفر هاتف هواوي نوفا سي 9 في الأسواق بالأسعار التالية:-