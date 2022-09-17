نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سودانية 24 الجديد 2022 استقبال اشارة القناة على الاقمار الصناعية المختلفة HD في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة سودانية 24، بدا الكثير من الناس في الفترة الاخيرة في البحث عن تردد قناة سودانية 24 الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات، وذلك بعد ان اعلنت ادارة القناة عن تحديث تردد القناة الجديد علي الاقمار الصناعية بهدف زيادة جودة المحتوي المعروض عبر شاشته وتقليل التشفيرات والتقطيعات، حيث تعمل القناة علي تحسين جودتها للعمل طوال ال 24 ساعة على مدار اليوم وتنقل برامجها المميزة والافلام التي تقوم بعرضها، حيث تعتبر القناة من اكثر القنوات الشاملة شهرة في الوطن العربي، حيث تقوم القناة بعمل العديد من البرامج الاخبارية وبرامج الطبخ والعديد من البرامج الاخري بجانب تميزها في عرض الاعمال الدرامية، ولذلك تابعونا من خلال هذا الموضوع نقدم لكم في الفقرات القادمة تردد القناة الجديد 2022.
تردد قناة سودانية 24
تعتبر قناة سودانية 24 واحدة من أفضل القنوات في السودان والوطن العربي ، وذلك لانها تقوم بنقل الأخبار الحصرية التي تحدث داخل دولة السودان والعديد من الاخبار الخارجية ، وذلك بدون اي لعب او تجنب في الحقائق كما أنها تهتم بتقديم كافة الاخبار الخاصة بشؤون البلاد الداخلية والخارجية مما جعلها على رأس قائمة القنوات السودانية المفضلة لدي الشعب السوداني ، كما ان القناة تقوم بتقديم العديد من البرامج الاخري غير البرامح السياسية بجانب عرضها للعديد من اعمال الدراما المتميزة، ولذلك دعونا ننقل لكم تردد قناة سودانية 24 الجديد 2022 علي القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12688
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل التصحيح
|آلي
تردد قناة سودانية 24 القمر الصناعي عرب سات:
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القناة
|12523
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4\3
|الجودة
|SD
تردد قناة سودانية 24 الجديد 2022
جدير بالذكر ان قناة سودانية 24 تعتبر من اكثر القنوات الحاصلة على نسب مشاهدة داخل السودان، حيث استطاعت القناة أن تحقق نسب مشاهدات مرتفعة جداً في وقت قصير، وذلك حيث ان القناة انطلقت لاول مرة منذ حوال 6 سنوات فقط الا انها حصلت على نسب مشاهدة كبيرة بسس تميزها في عرض البرامج وعبقرية ادارة القناة في اختيار مسلسلات وافلام الدراما التي يتم عرضها على شاشة القناة.
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