نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD الجديد 2022 على الأقمار الصناعية المختلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من محبي المحتوى الوثائقي في العالم العربي عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd، حيث تعد من القنوات المفضلة التي تبث محتوى شيق وثائقي بشكل ممتع، كما تعد من أعظم القنوات الوثائقية في محتوى البث، ومؤخراً يبحث الكثيرين عن التردد الجديد للقناة، حيث أن القناة قامت مؤخراً بتغيير التردد الخاص بالبث بشكل مفاجئ، ولهذا الأمر قامت إدارة القناة بتوجيه المشاهدين لتغيير التردد القديم وتحديثه من أجل متابعة قناتهم المفضلة وما يتم بثه عبر القناة.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd
عبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd تبث القناة العديد من المغامرات والرحلات الاستكشافية والسفر حول العالم، وكذلك مايتعلق بعالم الحيوان والنبات والعلوم الطبيعية، والتكنولوجيا الحديثة، كما أنها تهتم بعرض العديد من الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية، ولضبط التردد الجديد للقناة عبر الأقمار الصناعية يتبع الآتي:
- القمر الصناعي نايل سات
|تردد القناة
|12226
|معدل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|أفقي
|جودة المشاهدة
|SD
- القمر الصناعي هوت بيرد
|تردد القناة
|11411
|معدل الترميز
|30000
|معدل الاستقطاب
|أفقي
|جودة المشاهدة
|SD
قناة ناشيونال جيوغرافيك HD
بعد أن وضحنا لكم طريقة ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd الجديد عبر الأقمار الصناعية، فتعد قناة ناشيونال جيوغرافينك تمت بواسطة عقد شراكة بين شركة أبو ظبي للإعلان، والمنظمة العالمية في ناشيونال جيوغرافيك، وتم تأسيس قناة ناشيونال جيوغرافيك التي تبث بالعربية في عام 2009، من أجل تقديم محتوى يضم البيئة والحيوان والطبيعة، مع متابعة تطورات الإنسان والتكنولوجيا الحديثة، واكتشاف المغامرات والرحلات الاستكشافية والأفلام الوثائقية المميزة، وجذب انتباه العديد من المشاهدين نحو المحتوى الثقافي العظيم الذي تبثه القناة، مما جعل القناة ذات قاعدة جماهيرية كبيرة في أرجاء الوطن العربي والعالم أجمع، حيث يوجد 62 قناة تبث بـ 27 لغة.
والجدير بالذكر أن القناة تعد من كبرى قنوات المحتوى الوثائقي التي تعرض بشكل يوم الأفلام المدبلجة والمتنوعة بأشكال مختلفة ومتعددة، كعالم الحيوان والنبات، وعلوم البحار، وعلوم الأرض، ورحلات الاستكشاف، وعرض أحدث الاكتشافات التكنولوجية الحديثة والعلوم المتطورة، وتأتي على رأس تلك البرامج التي تبث على القناة “قصة الإله”، والتي تناولت ست قضايا مثل الإيمان، والمعجزات، والعبادات، والموت، وذلك من وجهة نظر تتناولها الأديان، والمعتقدات الأرضية كالهندوسية والبوذية.
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