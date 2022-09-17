سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90 آخر وأحدث إصدارات شركة هواوي

عمر شويل - جدة بدأ الكثير من محبي الهواتف والتكنولوجيا في الوطن العربي بالبحث عن سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90، وذلك بعد ان أعلنت شركة هواوي عن هاتف هواوي نوفا y90 الجديد، وجاء الهاتف بأسعار رخيصة ومناسبة تجعل منه الأرخص بين الجوالات كبيرة الحجم في نفس فئته السعريه، وقد صرحت شركة هواوي أن الهاتف الجديد Huawei Nova Y90 وصل إلى الشرق الأوسط والوطن العربيبمواصفات داخلية وشكل خارجي يتعدي اي هاتف في نفس الفئة السعرية وهذا من ضمن اكبر مميزاته، وجاءت الأسعار التي اعلنت عنها شركة هواوي الأقل سعرا ضمن فئته السعرية المتوسط وفي مقابل الإمكانيات التي تتوفر بهذا الجهاز، وتابعونا من خلال هذا الموضوع نستعرض معكم في الفقرات التالية سعر ومواصفات الهاتف الداخلية والخارجية.

جاء سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90 الجديد الانسب ضمن فئته السعرية، وذلك حيث يحتوي الجهاز على مواصفات رائدة فمثلا يتيح الهاتف استعمال الشكات 2G ،3G، 4G، ولكن لا يتيح استعمال شبكال ال 5G ونوع الشريحة هي Nano SIM بسرعة شبكة تص الي HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE ويدعم تركيب شريحتين، اما بالنسبة لتصميم الجهاز فهو يأتي بتصميم ممتاز ابعاده هي 163.3 × 74.7 × 8.4 ملم (6.43 × 2.94 × 0.33 بوصة)، ووزنه ثقيل بعض الشيء حيث يأتي الجهاز بوزن 195 جرام وبظهر من البلاستيك، والوانه هي أزرق، أبيض، أخضر، أسود ، ولكن الجهاز غير مقاوم للماء.

مميزات وعيوب HUAWEI nova Y90

بالرغم من سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90 الممتازة الا انه يحتوي علي الكثير من المميزات وبعض العيوب، حيث تأتي شاشة الجهاز بنوع IPS LCD، ومقاسها 6.7 بوصة بدقة 1080 × 2388 بكسل، وتأتي طبقة حماية مع الجهاز وكثافة البكسل هي 391 بكسل لكل بوصة، وبالنسبة لمعالج الجهاز فهو يأتي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 680 4G دقه تصنيع 6 نانومتر، وبالنسبة لمعالج الرسوميات هو Adreno 610 ويأتي ب 8 جيجا رام ومساحة داخلية 128 جيجا بايت ولا يدعم مدخل الذاكرة، ولا توجد لمبة اشعارات في الجهاز، وبالنسبة للكاميرا فهو يأتي بثلاث كاميرات خلفية ، الاولي 50 ميجا بكسل عريضة فتحة f/1.8، والثانية 2 ميجا بكسل ماكرو فتحة f/2.4، والثالثة 2 ميجا بكسل عمق فتحة f/2.4، وكاميرا الفيديو تصل دقتها الي 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية، وبالنسبة لسعر الجهاز يصل سعره في السعودية الى 840 ريال، وفي مصر الى 4200 جنية.