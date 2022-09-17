نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل الآن.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2022 بعد التحديث على نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ، يتصدر عمليات البحث على محركات البحث المختلفة في الوقت الحالي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، وذلك بعد ان تم الاعلان بشكل رسمي من قبل بعض المسؤولين أن التردد الخاص بالقناة قد تم تغييره، وقد تم ذلك منذ بداية شهر اغسطس 2022 الجاري، حيث قد تمت اضافة الكثير من البرامج الجديدة إلى القناة، بالاضافة إلى تعديل الجودة الخاصة بالقناة، واضافة الكثير من الخدمات على القناة، أما عن تفاصيل اكثر تابعونا من خلال السطور القليلة القادمة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعتبر ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات التي تقوم بعرض الكثير من البرامج الخاصة بالحيوانات، والحياة البرية في كافة دول العالم، بالاضافة إلى البرامج الثقافية والبرامج الخاصة بالسفر والرحلات وحياة الإنسان والافلام الوثائقية في البرية، والكثير من البرامج المتنوعة والتي تناسب كافة الأعمار، حيث تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك هي الاولى من نوعها التي تقوم ببث المحتوى الخاص بها، حيث تقوم ناشيونال جيوغرافيك ببث المحتوى الخاص بها من خلال الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، وتقوم القناة ببث المحتوى الخاص بها على مدار 24 ساعة دون توقف وذلك منذ بداية أول بث لها في عام 2009 ميلاديًا وتحظي ناشيونال جيوغرافيك بشعبية جارفة في الدول العربية وعلى مستوي العالم لما تقدمه من محتوى فريد.

الحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2022

تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عن كافة التفاصيل التي تخص الترددات الجديدة الخاصة بالقناة، وذلك ليتمكن كافة المواطنين والراغبين في استقبال التردد الخاص بالقناة بالحصول عليه وبدء متابعة البرامج التي يتم عرضها من خلال شاشة القناة، أما عن الترددات التي أعلنت عنها قناة ناشيونال جيوغرافيك فهي مثل الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 30000

معدل التصحيح: 3/4.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11412.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 30000

معدل التصحيح: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

تردد: 11226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.

تردد: 11804

الاستقطاب: أفقي H.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4 أو Auto.

وكانت قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي قد أعلنت عن طرح تردد جديد يخص القناة الأشهر في الوطن العربي التي تهتم بعالم الحيوان والافلام الوثائقية وذلك من أجل رفع التقنية التي تنقل بها الافلام والأحداث لذا يبحث الكثير من عشاق الحياة البرية عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي الجديد 2022 من أجل متابعة برامج القناة.

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات التي تهتم بنقل الحياة البرية في الوطن العربي بصفة خاصة وحول العالم بصفة عامة وبعد طرح ناشيونال جيوغرافيك تردد جديد منذ شهر أغسطس الماضي يبحث الكثير من عشاق القناة على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد لكي يتمكنوا من متابعة حلقات القناة الممتعة لذا قدمنا لكم التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك.