نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مولصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 أقوى هاتف لسنة 2022 شاشة وكاميرا ليس لهم مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سامسونج جلاكسي s23 سوف نقدم لكم اليوم كافة الاسعار والمواصفات الخاصة بهذا الهاتف الذي يتم البحث عنها بشكل كبير من قبل العديد من الأشخاص، كما يجب أن نشير أن هناك العديد من المميزات الهائلة التي يتمتع بها هذا الهاتف حيث يحتوي على كاميرا عالية للغاية في الدقة كما يجب الإشارة أنه سيتم التحول من كاميرا سلفي بدقة ١٠ ميجا بكسل إلي كاميرا أمامية بدقة ١٢ جيجا بكسل تابعوا معانا خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم اليوم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. سعر جهاز سامسونج جلاكسي s23 من الجدير بالذكر أن سعر الجهاز في الوقت الحالي في جميع الأسواق العالمية يبلغ سعره بالدولار الامريكي ١٢٠٠ دولار امريكي..

كما يبلغ سعر الجهاز بالجنية المصري ٢٢٠٠٠ الف جنية.

يبلغ سعر الجهاز بالريال السعودي ٤٥٠٠ ريال سعودي. سامسونج جلاكسي s23 أولا الشاشة تعتبر من نوع المولد تصل إلي ٢ اكس بحجم ٦,٨ بوصة بدقة تصل إلي ٣٢٠٠× ١٤٤٠ بكسل بمعدل يصل إلي ١٢٩ هرتز.

ثانيا درجة سطوع الشاشة تصل إلي ١٧٥٠ شمعة كما تبلغ كثافة البيكسلات في كل إنش نحو ٥١٥.

أبعاد هذه الشاشة هي ٢٠/٩ والشاشة منحنية مثقبة ذات حدود سوداء ضيقة.

مساحة الشاشة عالية للغاية بالنسبة لجسم الهاتف.

يحتوي الموبايل على ٤ كاميرات خلفية بدقة تصل إلي ٢٠٠ ميجا بكسل و ١٠ ميجا بكسل و ١٢ ميجا بكسل.

يحتوي على كاميرا سلفي بدقة تصل إلي ٤٠ ميجا بكسل ذات فتحة عدسة عريضة للغاية يصل حجمها إلي ٢,٢ بوصة.

الوان الجهاز يحتوي على اربع الوان كاملة مثل اللون الاسود والأخضر والابيض والعنابي.

كما يحتوي الجهاز على بطارية كبيرة تصل إلي ٥٠٠٠ مللي امبير ويدعم أيضاً الشحن السريع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مولصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 أقوى هاتف لسنة 2022 شاشة وكاميرا ليس لهم مثيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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