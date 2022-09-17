نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قاهر الأيفون.. سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي S23 الجديد Samsung Galaxy S23 بكاميرا عملاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي S23، من الهواتف المشهورة منذ القدم بالامكانيات الممتازة والقادرة على مواجهة عصر التكنولوجيا هو هاتف سامسونج جالاكسي، حيث يعتبر هاتف سامسونج من الهواتف التي ظهرت منذ سنوات عديدة ويعتبر معظم الأشخاص كانوا يحملون هذا الهاتف نتيجة مواصفاته الممتازة، ولكن مع التقدم ظهرت عدة هواتف أخرى تحمل العديد من البرامج الحديثة، لذلك حرصت شركة سامسونج جالاكسي من تطوير الهاتف الخاص بها وإنتاج هاتف مميز وذات مساحة كبيرة وهو هاتف سامسونج جالاكسي s23، حيث يحتوي الهاتف على ميكروفون عازل للضوضاء أثناء التصوير، كما أن مساحة الهاتف كبيرة وتتحمل تحميل العديد من البرامج، لذلك يبحث معظم الأشخاص عن مواصفات واسعار هاتف سامسونج جالاكسي s23 في الأسواق.

مواصفات سامسونج جلاكسي S23

يفضل الكثير شراء هاتف سامسونج جالاكسي لأنه من الهواتف الذكية والتي تعيش لفترة طويلة وتتحمل ضغوطات الجو والحرارة، كما أن شكله الخارجى مميز وكذلك مساحته كبيرة، ويتميز هذا الهاتف بأنه يدعم تحديث الشاشة، وغيرها من المميزات التى اكتسبها هاتف سامسونج جالاكسي وجعلته ينفرد بين باقي الهواتف وسط الأسواق، وتتمثل مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي s23 في الآتي.

يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة عالية تلتقط أجمل الصور.

ذاكرة وصول الهاتف كبيرة.

هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 يدعم شبكات الجيل الخامس.

بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع.

يقاوم الماء والغبار.

كاميرا الهاتف الخلفية رباعية الابعاد.

مزود بعدة برامج حديثة.

معالج الهاتف ثماني النواة.

سعة تخزين الهاتف كبيرة.

الوان الهاتف متعددة.

أسعار هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

تختلف أسعار هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 حسب مساحة الهاتف وحجم الرامات، ولكن أسعار هاتف سامسونج من الأسعار التى تناسب معظم الطبقات، لذلك يمكن للكثير شرائه نظرا لمميزاته، وتتمثل أسعار الهاتف في الآتي.