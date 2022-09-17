نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة شحن شدات ببجي مجانا والاستلام فورا بمجرد تطبيق الخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتمد طريقة شحن شدات ببجي وطريقة مضاعفتها علي مدي احترافيتك وطريقة لعبك في داخل اللعبة، الأمر الذي يعتمده معظم اللاعبين أثناء تحديث لعبه ببجي أو أثناء الاستمرار في الجولات، وتعتمد تلك الطريقة علي حصولك علي الشدات بداخل اللعبة بشكل رسمي ويلزم وجود عملات تستطيع به تطبيق طريقة شحن شدات ببجي بالطريقة المجانية، ويمكن الحصول علي هذا النوع من العملات من علي bonus challenge voucher، وإذا كنت لا تمتلك هذا النوع من العملات سوف نقوم بشرح طرق وكيفية الحصول علي هذا النوع من العملات حتي تتمكن من شراء الشدات بها وطرق الحصول علي شدات مجانية بداخل لعبة ببجي. طرق شحن شدات ببجي من داخل الموقع الرسمي: في البداية لقد قمنا بتوضيح فكرة أن يجب عليك أن تحصل علي عملات من داخل bonus chllege voucher، والتي تجعلك من المؤهلين في لعبة ببجي لدخول مباريات التحدي التي تمنحك النقاط التي يتم تحويلها إلى شدات، وأيضا تساعدك علي اللعب بطريقة احترافية مع المحترفين، وتعتمد هذه الطريقة علي أسلوب أكثر إقصاءات في المباراة حيث تعتمد علي عدد الإقصاءات التي يمكن للاعب أن يحققها أثناء لعبه، والتي تمنح اللاعب الوسيلة لشراء شدات ببجي بسهولة.

وأيضا من يحصل علي عدد اكثر من الكيلات يمكنه الحصول علي عدد من النقاط التي تساعده علي شحن شدات ببجي.

وهناك ثلاث أنواع من المباريات التي تحتاج إلي المشاركة بها والتي تمنحك الكثير من النقاط التي يمكن من خلالها تحويلها إلى شدات ببجي حقيقية. كيف تحصل علي شدات ببجي بطريقة رسمية: في البداية نقوم بتشغيل لعبة ببجي وانتظار تحميل اللعبة حتي تظهر الشاشة الرئيسية.

يوجد في أسفل الشاشة كلمة matches نقوم بالضغط عليها.

سوف نقوم بختيار bonus challenge وبعد ذلك ندخل عليها.

نقوم بشراء بعض النقط حتي تتم المهمة وذلك في حالة عدم امتلاكك منها نهائيا.

عليك متابعة اللعبة ومعرفة مواعيد فتح تلك المنافسات، لأن هذه المسابقات تكون مفتوحة في فترة زمنية معينة.

مع العلم أن لكل مسابقة عدد من النقاط التي يمكن الحصول عليها.

عليك الاستمرار في المحاولات حتي تحصل علي النقاط التي ترغب بها وتكون حوالي 1000 نقطة.

بعد الحصول علي هذا العدد من النقاط نضغط علي كلمة redeem reward وبعد ذلك سوف تجد أن يمكنك تبديل هذه النقاط بـ 100 شدة بدون أن تدفع أي أموال مجانا.

يمكنك تكرار هذه العملية اكثر من مرة كلما استطعت تجميع عدد نقاط يمكن تبديله، وبهذا تحصل علي عدد كبير من الشدات التي تساعدك في اللعب وشحن الموسم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأسرع طريقة شحن شدات ببجي مجانا والاستلام فورا بمجرد تطبيق الخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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