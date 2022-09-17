نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Minecraft ماين كرافت الجديدة للاندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة Minecraft ماين كرافت في شكلها الجديد أصبحت الآن أكثر متعة وتشويق، لعشاق البناء والابتكار تم تحديث اللعبة بشكل يجعلها أكثر متعة عن قبل، وأصبح تحميلها لا يقتصر على أجهزة الكمبيوتر فقط؛ ولكن يمكنك تحميلها على الهواتف الاندرويد والايفون للاستمتاع بتجربة البناء بالمكعبات وتجميع الكتل المختلفة من الرمال والأحجار والحديد وجذوع الأشجار وإنجاز مهمات وبناء العديد من الأشكال والمباني المختلفة بشكل أسرع عن النسخة القديمة، لذلك سوف نقدم لك خطوات تحميل اللعبة وطريقة التشغيل وأهم مميزات لعبة ماين كرافت للبدء بتكسير المكعبات وابتكار أجمل الأبنية.

تحميل Minecraft

إذا كنت تبحث عن خطوات تحميل لعبة ماين كرافت على هاتفك، اتبع الخطوات التالية:

ادخل على أبليكشن التطبيقات المخصص لنوع هاتفك.

اكتب في مربع البحث اسم اللعبة بأي لغة إنجليزية كانت أو عربية.

ستظهر لك اللعبة وخانة موضح بها السعر.

اضغط على شراء، ثم حدد طريقة الدفع الإلكتروني.

انتظر تحميل اللعبة على هاتفك.

ينبغي مراعاة الاتصال بالإنترنت، وتفريغ مساحة مناسبة للعبة.

مميزات لعبة Minecraft

تمتلك اللعبة العديد من المميزات ومنها ما يلي:

أكثر ما يميزها بأنها مناسبة لجميع الأعمار وتحديدًا الأطفال.

تنمي القدرة الإبداعية لدى الطفل من خلال استخدام مكعبات اللعبة والقيام بأبنية بواسطتها.

لا تحتوي على أي شروط أو مهام يصعب تنفيذها.

الإصدار الجديد يمنحك إمكانية اللعب وسط مجموعة من الأشخاص ومشاركتهم مهام اللعبة.

تمتاز بسهولة التحميل والتشغيل.

تدعم اللعبة أنظمة الويندوز، الاندرويد، والآيفون.

طريقة تشغيل لعبة Minecraft

بعد تحميل اللعبة على جهازك قم بالضغط عليها لفتحها، بعد ذلك ادخل بياناتك المطلوبة وبعد تحميلها سوف يتم تشغيل اللعبة، قم بتكسير عدد كبير من المكعبات وأبدا في بناء بيتك، وغرف سرية، للاستمرار بالبقاء على قيد الحياة في اللعبة قم بجمع الأخشاب والمواد الطبيعة لتقوية بنائك ضد هجوم الأعداء.

كيف تلعب مع أصدقائك في ماين كرافت؟

لكي تتمكن من زيادة المتعة والتشويق في اللعب شارك أصدقائك القيام بالمهمات، من خلال الضغط على علامة اللاعب أو مُعرف اللعبة، ثم انقر على كلمة إضافة صديق للعب وحدد اسم الشخص المراد اللعب معه وقم بإرسال دعوة له، وعند استقبالها يمكنك البدء بتنفيذ المهمات معًا واللعب مباشرةً.

الوصف

ماين كرافت التحديث الجديد يمنحك فرصة للاستمتاع بعمل مشروع بناء من المكعبات كبير بمساعدة اصدقائك، اطلق عنان خيالك واستمتع بالمغامرات التي أضافها ماركوس بيرسون عام٢٠١١م.

الخاتمة

Minecraft عرضنا لك خطوات تثبيت اللعبة على هاتفك، كما وضحنا لك كيفية تشغيل اللعبة والبدء في اللعب، وذكرنا أهم مميزات اللعبة وخطوات إضافة اصدقائك لجعل اللعبة أكثر تشويقًا ومتعة.