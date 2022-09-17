اشحن حالا..خطوات شحن شدات ببجي Midasbuy عن طريق الايدي في ثواني

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عمر شويل - جدة خطوات شحن شدات ببجى، تقوم لعبة ببجى على تنفيذ العديد من المهام القتالية التي تحتاج إلى امتلاك بعض الأدوات والمعدات من أجل تحقيق الانتصار بها والانتقال إلى مراحل أخرى والحصول على العديد من الترقيات والمميزات، والتي يحظى بها اللاعب الذي يمتلك قوة مرتفعة، ولتحقيق ذلك يجب امتلاك الكثير من المال والذي يكون على شكل شدات، حيث أنها تعد العملة الافتراضية باللعبة والتي تمكنك من شراء كافة الأدوات بالمتجر وفتح الصناديق اللازمة، لذلك الجميع يبحث عن طرق شحن شدات ببجى عبر المواقع المختلفة والذي يتطلب دفع بعض المال مقابل ذلك إلا أن هناك بعض الطرق أيضا التي تقدم خدمة الشحن المجاني مقابل عدد من المطالب التي يقترحها عليك الموقع.

خطوات شحن شدات ببجى

هناك العديد من الطرق الرسمية والمعتادة لشحن شدات ببجى بكل سهولة، ومن بينها شحن الشدات عن طريق اقتطاع جزء من رصيد الهاتف، أو استخدام البطاقات البنكية الذي يحتاج وجود حساب بنكى خاص بك، أو شراء بطاقات جوجل بلاى، وغيرها الكثير من الطرق، ولكن أفضل وأسهل طريقة نقترحها عليكم اليوم هو شحن شدات ببجى عبر موقع Midasbuy الموثوق الذي يوفر إمكانية الشحن عبر الكثير من الدول العربية المختلفة، ولكى تتعرف على خطوات شحن شدات ببجى عبر موقع Midasbuy اتبع النقاط التالية:

قم بالدخول على موقع Midasbuy الرسمي لشحن الشدات.

يطلب منك الموقع تحديد دولتك أولا لكى تظهر لك طرق الدفع المتاحة فى بلدك.

اختر لعبة PUBG MOBILE، ثم حدد عملة الشراء UC.

الآن تظهر لك أكثر من طريقة دفع للاختيار من بينها، اختر ما يناسبك منها.

اختر عدد الشدات مع العروض الموجودة عليها.

اضغط على “ادفع الآن” وقم بتأكيد عملية الشراء.

فور الانتهاء تصل لك الشدات على حسابك الخاص الموجود باللعبة.

موقع oonoo لشحن شدات ببجى