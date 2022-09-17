نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل التحديث الأخير 2.2 للعبة ببجى موبايل PUBG MOBILE وأهم الإضافات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت الشركة المطورة للعبة ببجى موبايل منذ أيام التحديث الأخير ببجى 2.2 الذي يحمل بعض الإضافات والمميزات الجديدة من خرائط وتغيير فى بعض الإعدادات والتي من شأنها التحكم بشكل أسهل فى اللعبة وجعلها أكثر متعة وحماساً، لذلك يبحث الكثير من عشاق ببجى موبايل عن كيفية تحميل التحديث وما هى أهم المميزات التي تم إضافتها؟ للاستمتاع بها ومشاركة الأصدقاء، وهو ما سوف نستعرضه معكم فى السطور التالية للتعرف على كل ما يتعلق بتفاصيل التحديث الجديد.

أهم إضافات تحديث ببجى موبايل 2.2

تم استبدال شكل الردهة تماما وإضافة خلفية جديدة عند بدء اللعبة، والتي يتم الحصول عليها أثناء اللعب، ويقوم اللاعب بتسميتها ومن ثم تظهر بشكل رسمي بعد ذلك مع بدء اللعب.

إمكانية التحكم فى الكثير من الإعدادات مثل التحكم فى شكل المجموعة بحسب لون الخلفية المختارة، مع إمكانية تغيير شكل المربعات والأشرطة وتحويل خلفية اللعبة من الأبيض إلى الأسود.

كما أضاف التحديث بعض المميزات الجديدة فى الملف الخاص بمعرف اللاعب، مع تغيير حركة رقص اللاعبين وإضافة بعض التغييرات فى شكل القائمة الخاصة بالأصدقاء، كما يتمكن اللاعب من التطلع على إحصائيات المباريات، ومعرفة من قام بزيارة ملفك الشخصي.

إضافة خريطة جديدة ويطلق عليها اسم “نوسا” والتي تم إطلاقها بشكل رسمي فى يوم 15 سبتمبر الجاري، وهى خريطة صغيرة الحجم يبلغ حجمها 1/1 كيلو متر، وتضم هذه الخريطة خلفيات ورسومات رائعة مع بعض الأماكن الجديدة لأول مرة فى ببجى موبايل.

كيفية تحميل التحديث الأخير 2.2 للعبة ببجى موبايل

إذا كان لديك على هاتفك نسخة ببجى موبايل 2022 بالفعل، فإنه يمكن من خلال بعض الخطوات البسيطة تنزيل تحديث ببجى موبايل 2.2 والاستمتاع به، وذلك من خلال الآتي: