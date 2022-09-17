نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون “14 برو max” في السعودية بهذا السعر iPhone 14 Pro Max في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف Apple iPhone 14 Pro Max من أحدث هواتف شركة أبل خلال الفترة الأخيرة، فقد أطلقت الشركة واحد من هواتفها العملاقة والذي تميز بالعديد من المميزات التي دفعت بالكثيرين من محبي التكنولوجيا والهواتف الذكية للبحث عنه لتعرف عن سعر الهاتف في كل بلد، والتعرف على مواصفاته، ولذلك سوف نتطرق من خلال هذا المقا لتوضيح مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس وأسعار الهاتف في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية الأخرى. مواصفات هاتف ايفون 14 برو MAX سنوضح لكم كافة المواصفات التي اشتمل عليها الهاتف ومميزاته: شاشة هاتف iPhone 14 Pro Max بحجم 6.7 إنش، من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، وتحتوي على 16 مليون لون.

وزن الهاتف خفيف مقارتناً بالهواتف الأخرى فوزنه 240 جرام.

الكاميرا الخلفية ثلاثية وبدقة 48 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 1.8 F، العدسة الثانية بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F2.8، العدسة الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F2.2 ، وماسح ضوئي.

الكاميرا الأمامية في هاتف Apple iPhone 14 Pro Max تدعم خاصية الوضع السينمائي بجودة 4K

هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد مزود بمعالج GPU من فئةApple A16 Bionic

هاتف iPhone 14 Pro Max يأتي بذاكرة 128 جيجا بايت، وأخر بذاكرة 256 جيجا بايت، وذاكرة 512 جيجا بايت، وأيضاً يقدم هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد ذاكرة بحجم 1 تيرا بايت.

الهاتف يدعم العديد من الشبكات منها 5G/ GSM/ LTE/ CDMA/EVDO/ HSPA سعر هاتف ايفون 14 برو MAX في السعودية سنوضح لكم سعر الهاتف حسب مساحة الذاكرة: 4699 ريال سعودر بحجم ذاكرة 128 جيجا بايت.

5099 ريال سعودي لحجم ذاكرة 256 جيجا بايت.

5949 ريال سعودي لذاكرة بحجم 512 جيجا بايت.

6799 ريال سعودي لذاكرة بحجم 1 تيرا بايت. ألوان هاتف iPhone 14 Pro Max وفرت شركة أبل هاتفها الجديد iPhone 14 Pro Max بثلاثة ألوان وهم: الأبيض.

الأسود.

الأزرق. أهم مميزات هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد تصميم الهاتف يتميز بالبساطة والشياكة والجمال. تعزيز الهاتف شبكات الجيل الخامس. معالج هاتف iPhone 14 Pro Max يتميز بالقوة. الذاكرة الداخلية للهاتف كبيرة تسع الكثير من الصور والفيديوهات. نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي إنتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي نرحب بها دائماً على موقع ثقفني.

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