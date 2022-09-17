نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو max المتوقعة في مصر والسعودية بإمكانيات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 برو max، يرغب الجميع في معرفة مواصفات الهاتف قبل شرائه، حيث تختلف مميزات كل هاتف عن الآخر وذلك حسب الشركة المنتجة وحسب سعر الهاتف، ولكن يختار الشباب الهواتف الذكية التي تحتوي على برامج حديثة وتكون كبيرة المساحة ومزودة بكاميرات مميزة، وتعتبر جميع هذه المواصفات متاحة في هاتف ايفون 14 برو ماكس، فهو من الهواتف كبيرة المساحة وكذلك يحتوي على بطارية كبيرة تعمل لوقت طويل، كما أنه مقاوم للأتربة ويدعم الجيل الخامس، وتعتبر الكاميرا الخاصة بالهاتف حديثة وتلتقط أجمل الصور الفوتوغرافيه، ونظراً لأنه يعتبر من الهواتف الأكثر بحثاً سوف نستعرض لكم مواصفات هذا الهاتف وأسعاره في الأسواق.

مواصفات ايفون 14 برو max

يعلم الجميع أن هواتف آيفون تكون حساسة جدا ويمكن أن تتعرض للكسر بسرعة، ولكن هاتف ايفون 14 برو ماكس يختلف عن تلك الهواتف، فهو يحتوي على شاشة قوية ضد الخدش، كما أن مساحة الشاشة كبيرة ومقاومة للغبار والأتربة، ويعتبر ذاكرة الهاتف كبيرة و تدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية، ويحتوي الهاتف على كاميرات أمامية وخلفية، وغيرها من المواصفات التي يحتوي عليها هاتف ايفون 14 برو ماكس والتي سوف نوضحها خلال السطور التالية.

الهاتف مزود بشريحتين اتصالات.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.

كاميرا الهاتف الأمامية دقتها 12 ميجا بكسل.

ميكروفون الهاتف يعزل الضوضاء.

يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4k.

بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع.

كما أن الهاتف مزود بشكل خارجي مميز ومختلف.

الشحن اللاسلكي الخاص بالهاتف يأتي بقوة 15 واط.

يأتي الهاتف بعدة ألوان مختلفة.

معالج الهاتف سداسي النواة.

سعر هاتف ايفون 14 برو max

بعد طرح هاتف ايفون 14 برو ماكس في الأسواق بدأ الجميع يبحث عن سعر هذا الهاتف المميز، حيث يأتي الهاتف بخصائص ومميزات كثيرة تجعل الجميع يقبل على شرائه، كما تتمثل أسعار الهاتف في الأسواق في الفقرة التالية سوف نوضح لكم التالي: