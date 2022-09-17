نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 جرير أقوى العروض على الهواتف الجوالة بمناسبة احتفالات اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتواجد دائما في اليوم الوطني بالسعودية مجموعة من العروض المختلفة، لذا نتعرف على عروض اليوم الوطني 92 جرير، لما يقدمه هذا المتجر من عروض هائلة لن تحدث خلال العام إلا في اليوم الوطني فقط، ويبحث عن هذه العروض العديد من المواطنين، ويوافق هذا اليوم يوم 23 سبتمبروهو ذكرى إعلان المملكة العربية السعودية، وتقام الكثير من الخصومات الأخرى في مختلف المتاجر، وكانت مناسبة هذا اليوم هو توحيد السعودية.

عروض اليوم الوطني 92 جرير

توفر مكتبة جرير الكثير من السلع والمنتجات وبجودة عالية، ويوجد بها الكثير من الأقسام المختلفة، مثل الهواتف، والإلكترونيات، وكافة الأدوات المدرسية ولعب الأطفال، وأكثر ما يبحث عنه السعوديين هو عروض الهواتف وهي كالتالي:

تليفون هواوي نوع بي 50 برو: سعته 256 جيجا بايت، لونه ذهبي، وسعره 3000 ريال.

تليفون سامسونج جالكسي فولد 4 زد: سعته 256 جيجا بايت، لونه بيج، سعره 6800 ريال.

تليفون سامسونج جالكسي فولد 4 زد: سعته 512 جيجا بايت، لونه أسود، وسعره 7400 ريال.

عروض مكتبة جرير على الأجهزة الإلكترونية 2023

وهناك العديد من عروض اليوم الوطني 92 جريرالتي تقدمها المكتبة على الأجهزة الإلكترونية مثل:

سماعة هواوي لاسلكية فري بودز: 900 ريال.

ميكروفون بلو اسنوبول لكافة أجهزة الكمبيوتر: 270 ريال.

غطاء للتليفون يونيك هلدرو: 149 ريال.

غلاف سيليكون سامسونج سوار: 179 ريال.

أسعار الكتب في مكتبة جرير

كما تقدم المكتبة العديد من الكتب التي تعرض عليها عدد من العروض مثل:

كتاب خوف: 53 ريال.

لعبة ورقية سعودي ديل: 115 ريال.

لعبة الليل الأسود: 89 ريال.

كتاب السماح بالرحيل: 46 ريال.

كتاب الأب الغني الأب الفقير: 65 ريال.

كتاب الجساسة: 69 ريال.

كتاب الأسرار الكاملة للثقة بالنفس: 30 ريال.

لعبة خشبية جاكرو: 199 ريال.

مجموعات روبيكس: 79 ريال.

كتاب الحياة مشاعر: 64 ريال.

كتاب هاري بوتر the cursed child: 55 ريال.

باور بانك 10000 مل أمبير لونه أسود: 79 ريال.

كتاب السيطرة على حالاتك: 57 ريال.

عروض اليوم الوطني 92 جرير

كما تعرض المكتبة العديد من العروض الجديدة بمناسبة العيد الوطني 92: