نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي في الحال والحصول على آلاف الشدات في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي في الحال باستخدام الموقع الرسمي الذي يعتبر أضمن وسيلة يمكن استخدامها في الشحن خاصةً بعد توافر وسائل متنوعة وكثيرة منها ما هو صادق ومنها ما هو كاذب وفي كلتا الحالتين يفضل التعامل مع الموقع الرسمي لشراء شدات ببجي لأنه يضمن للمستخدم الحصول على العدد الذي يرغب فيه من الشدات. يعتمد الموقع الرسمي في تعامله مع العميل على رقم الأيدي فهو الرقم الذي يؤكد هوية العميل ويؤكد حسابه المستخدم داخل اللعبة، لهذا ننصح أي عميل يريد شراء الشدات أن يقوم بالشراء من الموقع الرسمي.
شحن شدات ببجي في الحال
يعتبر موقع Pubg midasbuy هو الموقع الرسمي والأصلي للعبة ببجي والذي يمنح العميل الشدات بواسطة الأيدي، من مميزات هذا الموقع أنه يسمح للعميل استخدام أكثر من طريقة في الدفع؛ بالإضافة إلى أنه أسرع موقع شحن شدات ببجي حيث يمنح عروض مميزة والتي تتوقف على كمية محددة من الشدات، كذلك يسمح الموقع للعميل بالدفع باستخدام رصيد الموبايل ولكن هذه الخدمة تقتصر على مجموعة من الدول العربية.
مثل (مصر، السعودية، شمال إفريقيا، الجزائر، دول الخليج، ليبيا، الشرق الأوسط).
خطوات شحن شدات ببجي midasbuy
سنتعرف معكم على كيفية شحن شدات ببجي باستخدام midasbuy حيث يتم عن طريق إتباع التعليمات الآتية:
- فتح الرابط الخاص بالموقع المخصص لشحن الشدات.
- تنشيط الدولة التي يتواجد فيها العميل بشكل دائم.
- كذلك تنشيط العملة المستخدمة في هذه الدولة والتي يتم التعامل بها.
- اختيار طريقة السداد المناسبة للعميل.
- إدخال عدد العملات الافتراضية التي يريدها من أجل لعبة ببجي.
- النقر على الخانة الخاصة بـ “ادفع الآن”.
- بعد النقر على “ادفع الآن” سوف يتسلم العميل الشدات في الحال.
أسعار شحن شدات ببجي
سنقدم لكم الآن الأسعار المتاحة مرفقة بالعروض المقدمة للشحن في الجدول الآتي (في السعودية):
|عدد الشدات+ العرض
|السعر
|60+ 3 شدة
|3.69 ريال سعودي
|300+ 40 شدة
|17.99 ريال سعودي
|600+ 90 شدة
|36.99 ريال سعودي
|1500+ 375 شدة
|89.99 ريال سعودي
|3000+ 1000 شدة
|184.99 ريال سعودي
|6000+ 2400 شدة
|369.99 ريال سعودي
شحن شدات ببجي موبايل مجاناً
يمكنك شحن شدات ببجي مجانا من خلال جوجل بلاي أو آب ستور على حسب نظام الجهاز المستخدم حيث يتم الشحن من خلال الآتي:
- فتح تطبيق متجر جوجل بلاي المتوفر على هواتف الأندرويد أو آب ستور المتوفر على هواتف الآيفون.
- البحث عن برنامج Google Opinion Rewards ثم القيام بتنزيله على الهاتف.
- الذهاب إلى القائمة الرئيسية واكمال خطوات استطلاع الرأي.
- ضرورة تكوين الأموال المعروفة بـ “كويل”.
- كتابة الرقم المطلوب من العملات الافتراضية.
- تحديد طريقة الشحن وهي “جوجل بلاي”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شحن شدات ببجي في الحال والحصول على آلاف الشدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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