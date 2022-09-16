نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كرتون نتورك 2022 على نايل سات وعربسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة كرتون نتورك 2022 هو من أكثر الترددات التي يبحث عنها كثير من الأمهات، لأن هذه القناة تقوم بعرض محتوى كرتوني للأطفال يتمتع بالتنوع والاختلاف عن غيره، وتعد قناة نتورك بالعربية هي الأعلى مشاهدة بين منافسيها، ويرجع ذلك لعرضها الحلقات الكرتونية المحببه للأطفال بمختلف الأعمار، وخلال مقالنا سنتحدث عن تفاصيل التردد الخاص بالقناة على العديد من الأقمار الصناعية.

تردد قناة كرتون نتورك 2022

قامت إدارة قناة نتورك بالعربية بتغيير ترددها إلى تردد جديد يعرض المحتوى بوضوح في الصورة والصوت دون تشويش أو تقطيع، ولإضافة التردد ضمن باقة قنواتك ما عليك سوى إدخال بيانات التردد الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء:⅚.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الأخطاء:¾.

الجودة:SD.

نبذة عن قناة كرتون نتورك بالعربية

قناة كرتون نتورك بالعربية هي قناة أوروبية تمتلكها شركة ترنر برودكاستيح سيتم، والتي تحرص على تقديم محتوى مميز للأطفال منذ عام 2010، وتمتاز هذه القناة عن غيرها بعدة امتيازات كالتالي:

المحتوى مجاني تمامًا دون أية رسوم.

يعرض المحتوى باللغة العربية الفصحى.

تقديم الكثير من الأفلام والمسلسلات الكرتونية المميزة والخاصة بهم.

محاولة تعليم الأطفال بعض العادات الأسرية التي يجب اتباعها في الحياة.

استخدام أحدث المعدات التقنية والتكنولوجية التي تجعل الصورة والصوت في أفضل حالاتهم.

برامج قناة كرتون نتورك

تقدم نتورك بالعربية العديد من الأفلام والمسلسلات والأغاني الكرتونية، والتي بها العديد من المحتوى الإنتاجي الخاص بالقناة، ومن برامجها الأتي:

مختبر دكستر.

سي ان تيوبرز.

سكاتووني.

بن تن أومنيفرس.

برنامج Looney Tunes Cartoons.

أبطال التايتنز.

طرق متابعة قناة كرتـون نـتورك بالعربية

حرصت قناة سي إن أو نتورك بالعربية للأطفال بتوفير المواقع الإلكترونية على مختلف طرق التواصل، لسهولة متابعة محتواها في أي توقيت، وحتى تتبع مقترحات وشكاوى متابعيها، وطرق متابعتهم كالتالي:

الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بقناة نتورك بالعربية يمكنك زيارته مباشرة.

موقعهم على الفيس بوك مباشرة.

موقعهم على اليوتيوب مباشرة.

وبهذا نكون انتهينا من مقالنا هذا ونود أن يكون نال إعجابكم.