طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 بعد التحديث GTA v في خطوات بسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5، التي يبحث عنها الملايين حول العالم من عشاق سلسلة GTA العالمية، حيث أن تحميل لعبة GTA v يعطيك مزيد من المتعة والإثارة والترفية، يتميز الإصدار الجديد رقم 5 من سلسلة جراند ثفت أوتو أنه متوافق مع الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام الأندرويد أو الآيفون، في هذا التقرير سنقدم إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم ثقفني آلية التحميل على كافة الأجهزة.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 بعد التحديث GTA v

تدور رحلة لعبة grand theft auto حول 3 أشخاص مجرمين يعشقون السرقة وخاصة سرقة البنوك وسرقة السيارات يدخلون في مطاردة مثيرة جدا مع الشرطة التي تبحث عنهم، مع التحديثات الجديدة تم أضافه ربما يعد أهم التحديثات الجديدة جاءت كالتالي تغيير كبير في أشكال السيارات وجودة عالية في الجرافيك والتأثيرات الصوتية والخلفيات والأسلحة وخاصة البندقيات، فيما قد تجد صور الشخصيات وكأنها حقيقية، فيما تتميز لعبة grand theft auto عن باقي الألعاب الإلكترونية أنها لا تحتاج مساحة فارغة كبيرة على الجهاز ويمكن تشغيلها على أي جهاز اندرويد كما أنها مجانية يمكنكم الآن الدخول على تحميل لعبة GTA 5.



خطوات تثبيت لعبة grand theft auto 5

إذا كنت ترغب الآن في تنزيل جراند ثفت أوتو 5 على تلفونك المحمول الذي يعمل بالاندرويد فيجب عليك التوجه مباشرة إلي المتجر الإلكتروني (Google play) ثم البدء في البحث عن (تحميل Grand Theft auto 5) بعدها عليك النقر على أيقونة التثبيت لحظات ويتم تثبيت اللعبة على جهازك المحمول الأندرويد، تقوم بنفس الخطوات السابقة إذا كنت تريد أن تقوم بتنزيلها علي جهازك المحمول الآيفون ولكن الاختلاف فقط انك ستقوم بالدخول على المتجر الإلكتروني (app store)، وهي نفس الآلية في تحميل PUBG NEW STATE.

متطلبات تشغيل لعبة GTA v

لكي تتمكن من تنزيل لعبة grand theft auto v الإصدار الأخير عليك أولا أن تتأكد من أن النظام وإمكانيات الجهاز متوافقة مع هذا الاصدار كالتالي:

نظام التشغيل ويندوز 7 أو 8 أو 10.

CPU Intel core to Quad 2.4 GHz.

الرمات: 4 GB.

الهارد ديسك: 65 GB.

موقع تحميل لعبة GTA 5

يمكنكم تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 من خلال موقع steam أحد أهم المواقع الإلكترونية المخصصة لتحميل الألعاب، منها عليك الضغط على المكان المخصص للبحث وكتابة grand theft auto 5 APK ثم النقر على التنزيل.

حيث أن حجم الإصدار الجديد من لعبة جراند ثفت اوتو 1.5 جيجا بايت، واخر عملية تطوير للعبة كانت منذ شهر تقريباً، تم ضخ فيها أسلحة نارية كبيرة ومتنوعة تساهم فى استمرار اللاعب لوقت اطول.

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