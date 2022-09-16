نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث جديد قادم في هواتف أندرويد يجعل الإيموجي يتحرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص شركة جوجل الأمريكية خلال هذه الفترة على طرح العديد من الميزات الجديدة الرائعة، من اجل جذب العديد من العملاء للشركة وكسب رضاء العديد من العملاء الحالين والمتواجدين مع الشركة، حيث تعمل الشركة على تطوير الجيل التالي من الرموز التعبيرية او ما يعرف لدى العديد من المستخدمين بـ”الإيموجي”، والتي توفرها الشركة بشكل مجاني ولا تحتاج إلى أي اشتراكات مدفوعة، حيث ستتوفر تلك الميزة على هواتف أندرويد والعديد من مشاريع جوجل الأخرى قريباً.

هواتف أندرويد وتحرك الإيموجي في التحديث الجديد

يمكنك إلقاء نظرة على العديد من الرسوم المتحركة التي توفرها الشركة، فهى متاحة من اجل التحميل كملفات GIF، أو ملفات فيديو، حيث يمكنك استخدامها من اليوم، حيث تضفي تلك الميزة وضع رائع لمستخدميها مما يجعلهم متميزين

والجدير الذكر أنه شركة جوجل في القوت الحالي تعمل على تبديل إلى تنسيق خط جديد يُسمى COLRv1، وهي عبارة عن صور بحجم أصغر نوعاً ما من حيث الملفات (انخفضت مجموعة رمز “Twemoji” في تويتر من 9 ميجابايت إلى 1.85 ميجابايت)، وذلك بالإضافة انه يمكنك تخصيص الإيموجي COLRv1 حسب رغبتك، وذلك بناء على رغبتك في تدرجات الألوان، ولكنه في الوقت الحالي لا يمكن تعديل الألوان غلا من خلال التطبيق أو المتصفح.

وتعتبر شركة جوجل من الشراكات التكنولوجية العملاقة التي تسعى دائماً إلى تقديم العديد من الميزات الجديدة والرئعة التي تُساعد مستخدميها في الحصول على الكثير من المتعة خلال هذه الفترة، وتحرص دائماً الشركة على التحديث المستمر في البرامج التي تقوم بانتاجها وتصديرها إلى العالم، حيث تحظى الشركة بشعبية عالمية كبيرة خلال هذه الفترة.