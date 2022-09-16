نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة رائعة يطرحها واتساب لمستخدميه لتحسين تجربة المستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم تطبيق واتساب كل فترة بتقديم مجموعة جديدة من المميزات التي ينتظرها الكثيرمن الأشخاص، والتي تعمل علي تحسين طريقة استخدامه، ومؤخراً قدم تطبيق المراسلة الأشهر في العالم الكثير من المميزات الجديدة من ضمنهم تفاعلات الرموز التعبيرية، ونقل الدردشات بين نظامي تشغيل iOS وأندرويد وإمكانية كتم الصوت للمشاركين في المكالمات الصوتية والفيديو والكثير من الأشياء الأخرى.

ميزة جديدة يطرحها تطبيق واتساب لمستخدميه

وطبقاً لما قد تم ذكره من قبل موقع “timesnownews”، أن تطبيق واتساب أتاح لمستخدميه ميزة جديدة تمنحهم القدرة علي إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت الخاصة بهم عند استخدام هذا التطبيق، حيث سيتمكن الكثير من الأشخاص من استخدام التطبيق في وضع التخفي، وذلك عن طريق إخفاء خيار “متصل الأن” أو online.

واتساب يطرح وضع التخفي الجديد

كما أوضح موقع “WaBetaInfo”، أنه إذا تم إضافة هذه الميزة لحسابك الشخصي، فعليك فقط أن تقوم بتحديد “من يمكنه رؤيتي عندما أكون متصلا بالإنترنت”، وذلك لكي تتم مشاركة حالتك عبر الإنترنت أو أن تحدد خيار ” متصل الأن”، فقط مع الأشخاص الذين يمكنهم رؤية آخر ظهور لك.

وتبعاً لتقرير جديد أصدره موقع “WaBetaInfo ” الذي يتتبع تحديثات واتساب، فقد أضافت خدمة الدردشة الاجتماعية لبعض مختبري إصدارها التجريبي، ميزة إخفاء الأونلاين التي ينتظرها الملايين من الأشخاص، وذلك يتم من خلال الإصدار رقم 2.22.20.9 من تطبيق ميتا على متجر جوجل بلاي، كما قام ايضاً موقع WaBetaInfo بمشاركة لقطة شاشة للميزة الجديدة، والتي يمكن للمستخدمين من خلالها التحقق ما إذا كانت هذه الميزة متوفرة علي حساب واتساب الخاص بهم أم لا، وهذا يتم عن طريق فتح إعداد تطبيق واتساب، ثم الضغط علي خيار Account> ثم “الخصوصية” Privacy.