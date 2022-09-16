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عمر شويل - جدة تنزيل ترددات قنوات السعودية الرياضية 2022، التي استطاعت أن تحقق أعلى نسب مشاهدة فى فى القنوات الفضائية العربية الرياضية خلال العقد الاخير، نظرا لتمكينها من إذاعة مباريات الدوري السعودي، الدوري الاقوي فى الشرق الأوسط والدول العربية والاسيوية، لهذا نوضح إليكم فى هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني الطريقة الصحيحة لتنزيل قنوات السعودية الرياضية 2022.

تعد قنوات السعودية الرياضية الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم أحد أهم القنوات الرياضية العربية، التي بدأت إذاعة الدوري السعودي فى ظل المنافسة الشرسة بين فريق الهلال السعودي والشباب والاتحاد والتعاون على صدارة الدوري السعودي حيث يفصل كل فريق عن الآخر نقاط لا تتجاوز النقطتين، يتم نقل جميع المباريات والبطولات الآسيوية على قناة KSA sports HD الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات.

تنزيل ترددات قنوات السعودية الرياضية 2022 الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

تردد قناة KAS SPORTS الأولي:



التردد: 12284.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة KAS SPORTS الثانية:

التردد: 11230.

الاستقطاب: افقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة السعودية الرياضية الثالثة:

التردد: 12149

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة السعودية الرياضية الرابعة:

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة السعودية الرياضية الخامسة:

التردد: 10924

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

قناة KAS SPORTS

تقدم قنوات السعودية الرياضية مجموعة متنوعة من البرامج والمباريات علي مدار ال24 ساعة بالإضافة إلى البطولات التي تنقلها عبر شاشتها مثل بطولة دوري كاس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبطولة كاس الملك بالإضافة إلي نقل مباريات منتخب السعودية كما تقوم قناة السعودية الرياضية HD بنقل مجموعة من البرامج الرائدة التي يتم استضافة مجموعة كبيرة من النقاد الكبار في المملكة والدول العربية تعد اهم هذه البرامج التالي (الملعب بلس، خارج الصندوق، بارا شوت الملعب، حديث الألعاب، برنامج صحف) بالإضافة إلي برنامج الملعب أستار احد اهم البرامج الهامة والتي يتابعها الكثيرون في أرجاء المملكة العربية السعودية.

طريقة تنزيل القنوات الرياضية السعودية HD

يمكنكم تنزيل القنوات الرياضية السعودية من خلال تحميل الترددات الجديدة السابق ذكرها في الفقرة الأولي عن طريق جهاز التحكم الريموت كنترول وأضافه الترددات الجديدة عن طريق الضغط علي كلمة الضبط من جهاز التحكم اختيار أضافه قناة جديدة وعليك أن تكتب التردد ومعدل الترميز بالإضافة إلى تسجيل القمر الذي ترغب المتابعة عليه.



وصلنا إلى ختام شرح تنزيل ترددات قنوات السعودية الرياضية 2022.