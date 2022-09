نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت on time Sports الناقلة لمباريات اليوم في المقال التالي

تردد قناة اون تايم سبورت on time Sports الناقلة لمبارايات الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر لكرة القدم والبطولات الرياضية لكرة القدم واليد والسلة، وباقي الألعاب الرياضة التي يتابعها الملايين، حيث تقدم قنوات اون تايم سبورت العديد من البرامج والفقرات الرياضية فى الوقت الذي تستضيف العديد من المحللين الرياضيين مثل الكاتب الصحفي الكبير حسن المستكاوي ومحمد سند ومحمد معروف ومحمد الشرقاوي، فضلا عن نجوم الرياضة المصرية من لاعبين سابقين ومدربين وحكام ومحللين وغيرهم.

بدأت قنوات اون تايم سبورت فى عام 2020 بالتحديد فى شهر مارس وفي هذا الوقت تمكنت من شراء جميع حقوق المباريات والبطولات بشكل حصري، بحيث تضمن إدارة القناة التفاف الملايين حول شاشة قنوات on time sports ، بدأت ادارة القناة بعدد 2 من القنوات الفضائية الرياضية on time sports 1 وايضا on time sports 2، بعدها استطاعت أن تقوم بتنزيل قناة on time sports 3.

تردد قناة اون تايم سبورت on time Sports 2022

يتم بث مباراة الأهلي والمحلة في تمام الساعة التاسعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 على قنوات اون تايم سبورت الرياضية والتي يمكنكم ضبط واستقبال التردد الخاص بها من خلال الخطوات التالية:

اختيار كلمة الضبط من جهازك. تسجيل التردد: 10852 تسجيل رمز الترميز: 27500. القمر الصناعي: نايل سات. الاستقطاب: أفقي.

ضبط القناة الثانية لقناة On Time Sports 2

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في مصر والوطن العربي عن تردد قنوات On Time Sports الناقلة لجميع مباريات كرة القدم والسلة واليد والألعاب الرياضية الأخري، تعد أهم البطولات التي تبثها القناة هي بطولة الدوري المصري الممتاز، بطولة كأس مصر، بطولة السوبر المصري، مباريات المنتخب المصري، الأدوار التمهيدية للأندية المشاركة في بطولة إفريقيا والعديد من البطولات الأخري التي يمكنكم ضبط ترددها من خلال تسجيل التردد الجديد للقناة كما في الجدول التالي.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12303 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

برامج قناة On Time الرياضية

تعد أهم برامج القناة هي برنامج مساء أون تقديم مدحت شلبي، ملعب أون تقديم احمد شوبير، الدرجة الثالثة تقديم إبراهيم فايق، بالإضافة إلى برامج ملاعب الرياضية والاستوديوهات الرياضية قبل المباريات سواء كانت بطولة الدوي أو الكأس أو أي من المباريات الدولية، يعد ابرز المعلقين في قنوات أون تايم سبورت بلال احمد علام، قدمنا لكم تردد قناة اون تايم سبورت on time Sports.