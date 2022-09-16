نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز للايفون بدون روابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيل جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز ، لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories هي لعبة مغامرات تم تطويرها بالتعاون بين شركتين هم Rockstar Leeds و Rockstar North ، بالإضافة إلى أن النشر كان من قِبَل Rockstar Games. يعد إصدار ليبرتي سيتي هو الدفعة التاسعة في السلسلة Grand Theft Auto وفي تلك المقالة نتحدث باستفاضة عن اللعبة وأصلها وتاريخ إصدارها وقد نستطرد في عَّد مميزاتها وبالتأكيد سنطلع قارئينا الأعزاء عن كيفية تحميل جراند ثفت أوتو للاندرويد فتابعونا

تنزيل جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز

تم إصدار لعبة جراند ثفت أوتو في البداية باعتبارها PlayStation Portable بشكل حصري في أكتوبر 2005. ثم تم إصدار منفذ لجهاز PlayStation 2 في يونيو 2006. كما أنه في وقت الإصدار كان سعر التجزئة الموصى به لمنفذ PS2 يقترب من نصف سعر إصدار PSP. وذلك لأن إصدار PS2 لا يحتوي على إمكانية نسخ مسار الصوت المخصص لإصدار PSP. كما أنه تم إصدار منفذ لأجهزة iOS و Android و Fire OS شهر ديسمبر 2015. وفبراير 2016 ومارس 2016 على التوالي.

كذلك تدور أحداث اللعبة داخل مدينة Liberty City الخيالية. وهي المدينة التي تستند بشكل فضفاض لمدينة نيويورك في عام 1998. كما أنها عبارة عن نسخة سابقة من Grand Theft Auto III. وفيها تتبع رجل العصابات Toni Cipriani. ومع تنزيل جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز. نرى ذلك المجرم الذي يشارك في صراع على السلطة بين عائلات المافيا في المدينة. وذلك في أثناء محاولاته للارتقاء في صفوف عائلة الجريمة في ليون وكسب احترام رئيسه “سالفاتور ليون”. عند إصدار Liberty City Stories تلقت اللعبة تقييمات إيجابية بشكل عام. فتم إصدار خليفتها Grand Theft Auto: Vice City Stories.

طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5

ولعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز تعتبر مقدمة لـ Grand Theft Auto: Vice City. صدرت في أكتوبر 2006. ومن قبلها لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و من بعدها (أحدث إصدار) لعبة GTA V الأصلية.

Grand Theft Auto: Liberty City Stories لعبة حركة ومغامرة. تدور أحداث اللعبة في بيئة عالمية مفتوحة ويتم لعب اللعبة من منظور الشخص الثالث. كما يتشابه تصميم Liberty City إلى حد كبير مع Grand Theft Auto III. ولكن يتضمن عناصر موجودة في خلفية Grand Theft Auto III. مثل المزيد من :-

البيئات الداخلية.

تغيير الملابس.

الدراجات النارية.

وذلك لتتماشى مع ألعاب آخر إصدار من Grand Theft Auto. حيث يتمتع اللاعب بمرونة أكثر فيما يتعلق بتحريك الكاميرا لمشاهدة المناطق المحيطة.

الحصول على Grand Theft Auto: Liberty City Stories

بعدما تحدثنا عن اللعبة وماهيتها وما بها من مميزات فنتحدث عن تنزيل جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز في تلك الفقرة فتابعونا :