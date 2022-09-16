نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي الجديد 2.2 مميزات اللعبة وطريقة الحصول على التحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم الكثير من الأشخاص الذين يعشقون لعبة ببجي بالبحث عن تحديث ببجي الجديد 2.2، فكما تعودنا من الشركة الخاصة ببجي على إصدار تحديثات من حين لآخر لكي تكون اللعبة بشكل أسرع وبمتعة أكبر، كما أعلنت أن الإصدار 2.2 سيأتي بالكثير من التحديثات التي كان اللاعبون يرغبون بها، ونعرض لكم المزيد من التفاصيل خلال السطور المقبلة.

تحديث ببجي الجديد 2.2

بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد تحديث ببجي الجديد 2.2، والخريطة الجديدة يكون لها اسم خاص وهو “سونا” وهي خريطة تم وضعها حديثاً، وقد وضعت الشركة كل تركيزها في تلك الخريطة لكي تتمكن من منافسة كل الخرائط التي تم وضعها في السابق وبقوة كبيرة، وتكون من حيث السرعة التي تكون خلال المباراة، والتي يكون من المفترض أن تستغرق حوالي ثلاثة عشر دقيقة، وقد تم إضافة لها العديد من التصميمات والجرافيك الحديثة التي تجعل لك اللعبة كأنها على أرض الواقع، وتجعلك تشعر بمتعة أكثر أثناء وقت اللعب.

التحديث الجديد من لعبة ببجي 2022

بدء تحديث ببجي الجديد 2.2 على جميع المنصات الخاصة بالهواتف المحمولة والكمبيوتر، وقد أعلنت شركة ببجي على توفيرها التحديث 2.2 منذ يوم 13 من شهر سبتمبر الجاري 2022 في تمام الساعة الحادية عشر، كما قدمت بعض النصائح التي يجب الأخذ بها لكي تتم عملية التحديث بنجاح، ومنها ما يلي:-

يجب قبل بدء التحديث التأكد من أنك تستخدم انترنت قوي لضمان التحميل بسرعة.

التأكد من توفر مساحة كافية على الجهاز المراد تحميل اللعبة عليه.

التأكد من توفر المتجر الذي سيتم تحديث اللعبة من خلاله، وأن يكون لك إيميل خاص بك على هذا التطبيق.

مميزات لبتحديث الجديد للعبة ببجي 2.2

عند قيامك بتنزيل تحديث ببجي الجديد 2.2، يمكنك الإستمتاع بالعديد من المميزات، والتي يكون منها ما هو موضح خلال النقاط التالية:-

حبل الإنزلاق الحر: وهي من أهم المميزات في اللعبة، والتي تُتيح لك التحرك بشكل أسرع في اللعبة.

أسلحة جديدة: التحديث الجديد يوفر لك الكثير من أنواع الأسلحة الحديثة الذي يجعلها أكثر تشويق وإثارة.

مصعد: أصبح هُناك مصعد تم إضافتة في خريطة نوسا، وهذا للمصعد يتم استخدامة من أجل التوجه بسهولة في تيلباك، وهي مدينة داخل الخريطة يكون لها العديد من الطوابق التي تحتاج مصعد.

طريقة تحديث ببجي موبايل