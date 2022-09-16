نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 samsung في جميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف سامسونج جلاكسي 23s هو النسخة الحديثة من سلسلة سامسونج, وأضافت له كثيرا من المميزات التي سوف تضعه على قمة الهواتف خلال الفترات القادمة، سوف نعرض لكم كل مايخص Samsung Galaxy S 23 وجهاز فى غايه الروعه والأمان من حيث المواصفات والمميزات ونعرض لكم سعر الهاتف فى مصر وجميع أنحاء العالم. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 الشاشة تدعم HDR10+، وتأتي بجودة QHD+ بكثافة 500 بكسل لكل بوصة.

يأتي الموبايل بشاشة كبيرة الحجم 6.8 من نوع Dynamic AMOLED.

يأتي هاتف سامسونج S23 بكاميرا خلفية وتستطيع رصد أدق التفاصيل في الصورة، وإظهارها بألوان مبهرة.

من المميزات الهاتف يعمل بنظام تشغيل واجهة One UI 4.1 تم على نظام Android 12. مميزات هاتف سامسونج جلاكسي23. الهاتف مميز للغاية ذات شكل جذاب وأنيق

مصنوع من خامة من الزجاجة الأنيق والقوي في نفس الوقت.

كاميرات بدقة عالية تساعدك في تصور لقطات رائعة وكأنها قد تم تصوير على يد محترفين.

يدعم كل المستشعرات والبصمة سريعة للغاية.

البطارية قوية حصلت علي سعة كبيرة تمكنها العمل إلى فترة طويلة مع قوة شحن سريعة.

حصل التليفون على معالج قوى جدا من حيث يقدم الأداء والسرعة واستهلاكه للطاقة منخفض سوف تحصل على تجربة رائعة. سعر سامسونج s 23 نسخة 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت تخزين بـ 30 ألف جنية مصري.

كما أنه بالنسبة إلى نسخة 226 جيجا بـ 5299 ريال سعودي.

كما أنه بالنسبة إلى نسخة 512 جيجا بـ 5699 ريال سعودي.

حيث أنه أيضا وصل سعر نسخة256 جيجا بـ 396 دينار كويتي.

كما أنه بالنسبة إلى نسخة 256 جيجا بـ 430 دينار كويتي.

نسخة 512جيجا بـ 464 دينار كويتي.

نسخة128 جيجا بـ 4699 دينار إماراتي.

نسخة256 جيجا بـ 5099 دينار إماراتي.

نسخة 512 جيجا بـ 5499 دينار إماراتي.

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