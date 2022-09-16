مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس كاميرا عالية الجودة وإمكانيات لا تقارن

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عمر شويل - جدة بعد إصدار شركة آبل هاتفها الجديد وهو آيفون 14 برو ماكس، جعل الكثير يتساءلون عن الهاتف ومميزاته والتطورات التي سعت لها مجموعة آبل لإصدار هاتفها الجديد، والأسعار المتداولة من كل دولة إلى الأخرى، فقد سعت شركة أبل على جعل الهاتف ذا مميزات أفضل من قبل وهذا ما سنعرفه بالتفصيل.

مواصفات آيفون 14 برو ماكس

شركة آبل دائمًا تسعي على تطوير هواتفها سواء هواتف الجيل السابق أو هاتف 14 برو ماكس، ولكن مواصفات تلك الجهاز تختلف عن ذي قبل:

يتكون الهيكل العام للجهاز من الأبعاد، والوزن، والألوان ومواد التصنيع، حيث يأتي بعد الجهاز بطول 160 ملم، وعرض 77.6 ملم، وسُمك 9.7 ملم، أما وزن الجهاز حوالي 270 جرام، أما الألوان يتوفر منها الأسود، والذهبي، والفضي، والأرجواني العميق.

يأتي هنا حجم الشاشة 6.7 بوصة وتستحوذ على نسبة كبيرة من حجم الهاتف قد تصل إلى 88% من جسم الجهاز.

يأتي مصنعًا من الزجاج السيراميك المقاوم للخدش، ومزود بطلاء مقاوم للزيت.

تتوفر به أجهزة الاستشعار بمستشعر التعرف على الوجه، من حيث التسارع، والدوران، والقرب.

تأتي الذاكرة العشوائية بمعدل ستة جيجا بايت.

الاتصالات والشبكة في آيفون 14 برو ماكس

يأتي الهاتف بشبكات اتصال مُحدثة تدعم الواي فاي بأنواعه والشبكات اللاسلكية الأخرى: